In fiamme il tetto di un capannone: vigili del fuoco in azione

I Vigili del fuoco del distaccamento Dalmine e i volontari di Treviglio sono operativi dalla mattina di sabato 25 luglio con 5 mezzi per un incendio ad un tetto di un capannone in via Ignazio Silone,81 ad Urgnano.

I Vigili del fuoco in questo momento stanno spegnendo le fiamme ed in seguito bonificheranno la zona compromessa.

Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio e i danni all’edificio.