La telefonata

Il Papa telefona alla guardia medica di Villa d’Almè: “Grazie a voi e a suor Angel”

Il pontefice ha ringraziato per il servizio che stanno svolgendo gli operatori e suor Angel Bipendu, religiosa e medico, che dopo essere scampata dall'epidemia di Ebola in Congo ora è impegnata in prima linea contro il Coronavirus