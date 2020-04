Pasti sfiziosi in quarantena: la mappa dei ristoranti che consegnano a domicilio

Nei giorni scorsi vi avevamo indicato quali erano i ristoranti, le pizzerie, le gelaterie, le pasticcerie e le enoteche di Bergamo città che, in questo momento di emergenza sanitaria che ci obbliga tutti a restare in casa, provvedono a consegnare alle abitazioni dei clienti pranzi e cene.

Un modo per salvare il salvabile visto il mancato incasso che dura da diverse settimane, ma anche per restare a contatto con clienti e amici.

Ovviamente la consegna dei pasti a domicilio non avviene solo in città: anche in provincia, infatti, sono diversi gli esercizi che si sono organizzati per effettuare il delivery, ossia il servizio di consegna dei pasti a domicilio.

Iniziamo a dirvi quali sono quelli dei cinque principali comuni della Bergamasca: Seriate, Treviglio, Romano di Lombardia, Dalmine e Albino.

Ecco quali sono i ristoranti, le pizzerie, le gelaterie, le pasticcerie e le enoteche che vi possono consegnare a domicilio pranzo e cena in provincia: per scoprirli nella mappa, basta cliccare sull'icona e compariranno nome del locale, indirizzo e contatto telefonico.

In questi paesi sono diversi i ristoranti che si sono organizzati, inizialmente, solo per il pranzo di Pasqua. Come il Binomio di Dalmine o il Nasturzio di Albino (che, addirittura, consegna in tutta la provincia).

Quindi restate a casa, se potete, ma continuate a mangiar bene: i ristoranti che effettuano la consegna a domicilio sono diversi. Sosteniamoli.

Se nella lista degli esercizi che effettuano la consegna a domicilio ne manca qualcuno, segnalatecelo a bergamonews@gmail.com. Grazie.