Urgnano, infortunio in cantiere: operaio 41enne perde un dito

Brutto infortunio in un cantiere di Urgnano. Martedì mattina, 22 ottobre, E. F., dipendente 41enne dell’azienda Edil G.e.l.p. di Pagani & C. S.n.c., si è infortunato durante le “operazioni di scarico di macerie su un autocarro, tramite un cassone agganciato ad una gru” ricostruisce l’Ats Bergamo, intervenuta sul posto con i suoi tecnici.

L’incidente si è verificato in via Cimabue 98 intorno alle 8,15. Il cassone di ferro è collegato alla gru a torre tramite manico a “U” munito di gancio ed è costruito per “dondolare” al movimento della gru, in maniera tale da ribaltarsi e scaricare il materiale contenuto al suo interno. “La mano dell’infortunato – spiega Ats – è rimasta schiacciata fra il bordo del cassone ed il manico dello stesso, causando l’amputazione parziale dell’indice della mano destra”. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.