N.C.I.S, Trasporter Extreme o Blood Diamond? La tv dell’8 febbraio

Per la prima serata in tv, lunedì 8 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il posto di ognuno”: caldo, torrido, impietoso, atroce. Per le strade, nei vicoli, nelle stanze buie dei palazzi. Caldo. Da odiare chi si ama, perché osa guardare altrove, perché vuole libertà. Caldo. Da non mangiare, da non dormire. Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all’assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Tempo perso” e “Figlie”. Nel primo, un artigliere della Marina viene trovato morto da due senzatetto. Iniziano le indagini, ma sui componenti dell’N.C.I.S. grava una strana ansia.

Nel secondo, Emily, la figlia di Fornell, viene portata d’urgenza in ospedale. Qualcuno ha messo della droga nel suo bicchiere durante una festa al campus universitario. Fornell chiede a Gibbs di trovare il colpevole.

Su Canale5 alle 21.45 sarà la volta del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Verrà proposto un reportage dal titolo “Guerra all’Amazzonia”, sulla foresta amazzonica che sta morendo nel silenzio generale, mentre i nostri mercati sono invasi di legno, carne e soia che vengono prodotti deforestando il polmone verde del pianeta. Un comunicato Rai spiega che si tratta di “un viaggio che attraversa il Brasile per raccontare come gli incendi e il sistematico disboscamento illegale, le amnistie e lo smantellamento della polizia ambientale stiano vincendo la partita contro l’Amazzonia. Migliaia di chilometri quadrati di foresta vergine scompaiono ogni anno nelle tasche dei latifondisti agricoltori e degli allevatori, sostenuti dalle politiche del presidente Jair Bolsonaro. Un percorso lungo migliaia di chilometri, attraverso immense distese brasiliane di campi dedicati alla monocoltura della soia e ai pascoli per i bovini, lì dove un tempo c’era la foresta pluviale. PresaDiretta ha seguito gli arresti per incendio doloso della polizia ambientale, ha intercettato il traffico illegale di legname, ha filmato i Guardiani della foresta della tribù Guajajara che hanno deciso di difendere da soli la propria terra. Ha percorso la rotta della soia fino ai porti fluviali dai quali parte, diretta verso il resto del mondo”.

La trasmissione proseguirà con l’inchiesta “Troppa carne a buon mercato”. Un comunicato Rai specifica che il programma “ha cercato di capire che impatto ha la carne brasiliana, di cui l’Italia è tra i primi importatori in Europa, sulla filiera produttiva e non solo. Si può essere sicuri che quella carne non arrivi da pascoli illegali che hanno contribuito alla deforestazione dell’Amazzonia? Qual è, insomma, il suo costo ambientale? Quanto è facile omettere di dichiarare in etichetta l’origine della carne, trasformandola in “preparato”? E gli allevatori italiani come possono difendersi dalla concorrenza della carne a buon mercato?”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Transporter – Extreme”; su La7 alle 21.15 “Fuga da Alcatraz”; su Rai4 alle 21.15 “The Nest Il nido”; su La5 alle 21.15 “Rosamunde Pilcher – L’arco di Cupido”; su Iris alle 21.10 “Blood Diamond – Diamanti di sangue”; e su Italia2 alle 21.10 “Sanctum”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sarte e Camus – Gli esistenzialisti”. Sartre e Camus, due fra gli scrittori francesi più famosi del ventesimo secolo, letti nel mondo intero, formarono una coppia leggendaria e indissolubile. I due straordinari pensatori che hanno portato alla ribalta la figura dello scrittore politicamente impegnato.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai