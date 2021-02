InNova Bergamo: “Ripartiamo dai quartieri per una comunità unita”

InNova Bergamo ha aperto le iscrizioni per l’anno 2021. L’associazione cittadina politico-culturale fondata da Giorgio Gori (quando ancora non era sindaco di Bergamo) va verso i 10 anni di età e ha un progetto molto chiaro destinato a Bergamo, la sua città.

“Siamo un cantiere di idee – ha dichiarato il presidente Niccolò Carretta – che ha come focus il cittadino. Abbiamo un profondo rapporto con la Lista Gori che consideriamo un nostro sottoinsieme, ma come associazione raccogliamo e aggreghiamo anime diverse”.

Al centro del cuore di InNova i gruppi di lavoro formati da cittadini.

L’osservatorio urbanistico capitanato dall’architetto Nicola Agazzi, con lo scopo di riqualificare la città con interventi strutturali con l’obiettivo anche di recuperare i contenitori dismessi. Il gruppo di lavoro sulla sostenibilità ambientale con Margherita Bonaldi dedicato al miglioramento della qualità ambientale; quello dedicato all’economia e al lavoro (“Vogliamo creare un cantiere di studio e di idee dedicato, anche, all’innovazione tecnologica analizzando come cambierà il lavoro post pandemia” ha dichiarato Giuseppe Ruggeri).

E quello chiamato “persone al centro” con Elena Scaramelli al lavoro per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, indipendentemente dalla provenienza o il sesso. Gruppo in linea con un’altra iniziativa di InNova: “Senza donne non se ne parla”, affinché non sia mai organizzato nessun evento pubblico o privato senza che ci sia la presenza di una donna tra i relatori.

Grande novità per il 2021 e focus su cui ripartire per dare vita ad una comunità unita è l’osservatore dei quartieri con Stefano Giavazzi: “Per conoscere di cosa hanno bisogno i cittadini dei quartieri. Partiremo da Boccaleone (al centro dell’attenzione pubblica per il treno per Orio), Malpensata e Carnovali e poi procederemo con gli altri”.

Una scelta condivisa e seguita anche dall’amministrazione comunale che ha messo al centro delle linee di mandato il decentramento dei servizi nei quartieri così da raggiungere tutti i cittadini.

Per aderire ad InNova, è necessario scrivere al seguente indirizzo: coordinamento@innovabergamo.it