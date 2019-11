Innova Bergamo cambia sede: “Nuovi spazi per nuove idee”

L’appuntamento è per mercoledì 4 dicembre alle 18.45, in via San Benedetto 3, nella zona della Rotonda dei Mille a Bergamo. Tutti i soci, i simpatizzanti e gli amici di InNova Bergamo sono invitati all’evento di inaugurazione della nuova sede. “Un’occasione di incontro per chi ha a cuore lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita a Bergamo – dichiara il presidente e consigliere regionale Niccolò Carretta -. La nostra è un’associazione trasversale che facilita il dialogo e il confronto e che si pone come terra di mezzo anche per sensibilità politiche che hanno sfaccettature nazionali diverse, ma credono nel valore della competenza, dell’impegno civico, del progressismo e dell’innovazione. Lavoriamo attraverso gruppi di lavoro che toccano la quotidianità della nostra città e sviluppiamo iniziative per informare, spiegare, osservare e intercettare i cambiamenti della Città”.

“Il nostro – aggiunge Carretta – è un lavoro basato sulla presenza sul territorio in tutti i quartieri, che vogliamo scoprire nelle loro ricchezze e nelle loro diversità. Attraverso semplici passeggiate serali chiamate “Qnight” abbiamo iniziato a conoscere l’anima di Bergamo, quella delle sue vie e delle sue esperienze e grazie alle tante iniziative vogliamo coinvolgere ed incontrare quante più persone possibili. A gennaio partiremo con una grande, entusiasmante e coinvolgente campagna di tesseramento per rendere questo luogo davvero un contenitore di sensibilità utile a Bergamo e che un domani può essere esportato anche negli altri Comuni della Provincia.”

La serata si svilupperà come segue:

Presentazione del libro: “Biodiversity: Città aperte, creative e sostenibili che cambiano il mondo” con:

Elena Granata, Autrice e Professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

Niccolò Carretta, Consigliere regionale e Presidente

Stefano Zenoni, Assessore del Comune di Bergamo

Aperitivo offerto e spazio per network

Descrizione del libro in presentazione:

Ogni cosa in natura nasce dalla biodiversità. così accade anche nelle città contemporanee dove ogni cambiamento ha origine dalla varietà e dalle differenze sociali, dalla creatività umana che continuamente rimescola le carte.

“Rigenerarsi: parola-chiave, ormai abusata e chiamata a rivestire retoricamente operazioni di pura rendita urbana, ma che nelle pagine di Granata si riabilita e torna polisemica, definendo gli interventi volti a dare valore agli oggetti, cercare nuovi modelli di convivenza e sviluppo, mitigare gli effetti ambientali, ridurre i consumi collettivi, massimizzare i vantaggi delle prossimità fra servizi pubblici e cittadini” – Francesco Erbani, Robinson.