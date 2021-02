Sebino chiude il 2020 con un portafoglio ordini pari a 20 milioni di euro

Il portafoglio ordini complessivo acquisito dalla Sebino, società di Madone attiva nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security, alla fine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è pari a circa 20,5 milioni di euro.

Un dato che risulta in crescita rispetto al livello registrato alla fine dell’esercizio precedente, pari a circa 19,9 milioni di euro, nonostante il forte rallentamento dell’economia europea per le problematiche poste dall’emergenza sanitaria. Il gruppo bergamasco si segnala per le iniziative riguardanti nuovi siti di logistica, destinati a supportare il rilevante incremento dell’e-commerce nel nostro Paese, stimolato anche, ma non solo, dagli effetti indotti dai lockdown.

“Il secondo lockdown – spiega Gianluigi Mussinelli, ad di Sebino SpA – avrà un effetto incrementale sulla previsione di crescita della logistica, confermando un trend in crescita sostenuto e destinato a durare. Il settore della logistica, che ci vede tra gli attori primari, grazie alle nostre capacità di realizzare impianti antincendio su grandissime superfici, risulta attualmente in grande fermento come dimostrano le origini delle commesse che ci vengono assegnate. Questo trend non è solo un effetto legato all’e-commerce, ma anche ad un ridisegnarsi del posizionamento geografico per molti settori come quello del lusso, come chiaramente segnalato dall’articolo del 21 dicembre 2020 del Sole 24 Ore, che descrive il maggiore impianto di logistica mai costruito in Italia ed occupato dal colosso del lusso Kering, che ne ha fatto uno dei suoi più importanti hub logistici d’Europa. Per tale sito, che ha una estensione di 160.000 mq, la nostra società ha progettato e installato un impianto con più di 50.000 sprinkler, 210 chilometri di tubazioni alimentate da 2 stazioni di pompaggio da 500 cavalli ciascuna, che utilizzano 2 serbatoi contenenti 1,4 milioni di litri di acqua ciascuno. L’impianto risulta conforme alle più stringenti certificazioni internazionali del settore”.

Secondo uno studio di luglio 2020 dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, la crescita attesa del e-commerce nel 2020 si attestava a un +26% sul 2019. I principali main contractors nel settore delle costruzioni stimano che il settore della logistica possa beneficiare di tale trend incrementale almeno per tutto il prossimo triennio.

“Questo interesse sul settore della logistica – conclude Mussinelli -, che va oltre l’e-commerce, non solo ha prodotto risultanze positive nel corso del 2020 in termini di fatturato e margini, entrambi in crescita nel 2020 sull’esercizio precedente, ma ci rende particolarmente fiduciosi sui risultati che il gruppo potrà ottenere nel corrente e nei successivi anni”.

La posizione finanziaria netta consolidata di fine anno della Sebino risulta positiva, attestandosi ad un più 1,5 milioni di euro circa. Era negativa e pari a –5,2 milioni circa alla fine dell’esercizio precedente. Da rilevare che il dato contiene anche la posizione finanziaria netta della società Sebino Service Srl, negativa per circa 1 milione di euro, di cui all’inizio del mese di luglio 2020 è stata acquisita la totalità delle quote per un corrispettivo, pagato per cassa, di circa 1,46 milioni di euro. Il dato della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 e 30 giugno 2020 non conteneva né il dato della società acquisita, né l’esborso per la sua acquisizione.