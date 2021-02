Il nuovo volto del centro piacentiniano: tour nei primi due lotti

Il centro di Bergamo si rifà il look. Dopo i lavori nel primo lotto in piazza Dante, il 15 febbraio inizierà il cantiere del secondo lotto: da piazza Cavour al Sentierone.

Con piazza Cavour ci si trova proprio di fronte a quello che dai bergamaschi viene chiamato “il laghetto dei cigni” e al monumento al compositore bergamasco Gaetano Donizetti, di fianco al teatro omonimo.

Siamo andati con l’assessore Francesco Valesini in loco, per conoscere, vedere e mostrarvi quali sono i luoghi che saranno interessati dal cantiere, cercando di immaginare il nuovo volto che assumerà.

Ci saranno, infatti, importanti cambiamenti: il monumento a Donizetti e il laghetto verranno restaurati, pur mantenendo l’aspetto che tutti conosciamo. Saranno aumentate le aree verdi, in modo tale che la piazza possa diventare un piccolo giardino in centro città: dai 2mila mq di verdi di adesso, ad oltre 4mila. Si prevede, anche, la realizzazione di un dehor al di fuori del teatro Donizetti dove è prevista l’apertura di un bar.

Non solo Piazza Cavour, ma anche parte del Sentierone sarà interessata dal cantiere del secondo lotto: verranno, infatti, sostituiti l’asfalto e le aiuole con un importante intervento sul suolo per la realizzazione di una grande area pedonale.

La pavimentazione subirà delle creative modifiche anche nel tratto di strada che si percorre uscendo dal teatro Donizetti fino in Piazza Dante: qui, infatti, verranno installate delle tarsie di bronzo che riporteranno dei testi derivanti dall’arie delle opere donizettiane.

Il lavori del secondo lotto si concluderanno a fine del 2021, insieme a quelli del primo lotto, in Piazza Dante, iniziati ad ottobre 2020.

Un lotto unico e molto complesso per la presenza di un’architettura ipogea, sotterranea: il cosiddetto ex Diurno, costruito negli anni Quaranta e nato come rifugio anti aereo.

Un progetto di riqualificazione ingente e ambizioso che darà un nuovo volto alla piazza cittadina, senza però abbandonare la sua struttura iniziale con il posizionamento degli alberi delle panchine e della fontana del Tritone nella stessa posizione.

Insieme all’assessore all’urbanistica Francesco Valesini siamo entrati nel cantiere e puoi vedere lo stato dei lavori in questa video intervista: