Almenno San Bartolomeo, anche a Ferragosto i volontari aiutano le famiglie in difficoltà

Borse con generi di prima necessità sono arrivate anche a Ferragosto alle famiglie in difficoltà di Almenno San Bartolomeo. Grazie all’aiuto di alcuni abitanti del paese e del supermercato Conad, insieme agli amici del locale Gruppo Alpini Alpini i volontari hanno potuto consegnare viveri a una trentina di famiglie anche in occasione del 15 agosto.

Un giorno tradizionalmente dedicato al riposo e alle vacanze, ma non per questi volontari, che al motto “Il mare più bello, la nostra comunità” hanno proseguito la loro attività di sostegno alle persone che faticano anche a trovare denaro per comprare da mangiare.

Una situazione acuita dalla pandemia Covid che ha causato un ulteriore aggravamento della situazione economica di molte famiglie. Anche ad Almenno San Bartolomeo, dove però grazie all’aiuto dei volontari del paese queste famiglie si sentono meno sole. Anche a Ferragosto.