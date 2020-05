Lenna, mucca scivola nel fiume da un sentiero: recuperata dai vigili del fuoco

Una tranquilla passeggiata che ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una mucca che domenica pomeriggio è scivolata per una ventina di metri da un sentiero, finendo nelle acque di un fiume.

L’allarme è stato lanciato dal pastore che si trovava a Lenna, in località Cantone San Francesco: sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno che sono riusciti a portare l’animale fuori dall’acqua, accompagnandolo in una zona sicura.