Meningite: da lunedì ambulatori straordinari per le vaccinazioni over 60

A seguito del caso di meningococco C su una paziente di Foresto Sparso di 71 anni, da lunedì apriranno ambulatori straordinari per la vaccinazione degli over 60 su iniziativa dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, di concerto con Regione Lombardia.

“La vaccinazione gratuita, che al momento ha riguardato la popolazione nella fascia tra 0 e 60 anni, viene estesa anche alla popolazione over 60 senza limiti di età nell’area del Basso Sebino – precisa Massimo Giupponi, direttore generale di ATS Bergamo – Sono previsti a partire da lunedì ambulatori a Villongo, Sarnico e Grumello. Oltre a ciò sarà possibile vaccinarsi presso i propri medici di base”.

“Analogamente a quanto accaduto sinora, l’offerta vaccinale gratuita riguarderà le persone residenti nei comuni di Villongo, Sarnico, Predore, Credaro, Gandosso, Castelli Calepio, Tavernola, Viadanica, Grumello, Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Vigolo, Parzanica, Foresto Sparso, Bolgare, Chiuduno, Telgate”, prosegue Giupponi.

Gli ambulatori straordinari ad accesso libero per la popolazione dei comuni sopra indicati osserveranno il seguente calendario:

Villongo: lunedì 3 febbraio, dalle 13.30 alle 16.30 presso il Municipio

Sarnico (via Faccanoni): martedì 4 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.30; giovedì 6 febbraio dalle 14 alle 16.30

Grumello (via San Siro 30): mercoledì 5 febbraio dalle 14 alle 16.30; venerdì 7 febbraio dalle 9 alle 12.30.

I medici di medicina generale vaccineranno secondo l’orario del proprio ambulatorio