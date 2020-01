Nuovo caso di meningite a Foresto Sparso: donna ricoverata al Papa Giovanni

“Una donna di 71 anni è risultata positiva nelle scorse ore al Meningococco C. La paziente, residente a Foresto Sparso (un comune della bergamasca a pochi km da Villongo), è ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, fortunatamente in condizioni stabili. ATS di Bergamo ha avviato le procedure di profilassi per i familiari e per le persone che sono state a stretto contatto con lei”. Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Abbiamo vaccinato 45mila persone nell’area del basso Sebino e di Grumello in poco più di un mese – aggiunge Gallera – pari al 65% del target previsto della popolazione fino a 60 anni. I dati scientifici ed epidemiologici attestano infatti che i rischi maggiori sulle infezioni da Meningococco C coinvolgono soprattutto questa fascia. Questo viene confermato anche dai dati Lombardi: negli ultimi vent’anni, le persone colpite oltre questo limite di età siano state solo 93 su più mille casi registrati. Il nuovo episodio, fortunatamente non particolarmente grave, ci porta tuttavia ad estendere la copertura a tutti i cittadini, senza alcun limite di eta’”.

“Il consiglio è di rivolgersi ai propri medici di base – ricorda Gallera – che in queste fasi alquanto delicate sono stati un prezioso alleato di Regione Lombardia e parte integrante dell’apparato socio sanitario messo a punto in modo tempestivo ed efficace”.

È possibile inoltre recarsi, da lunedì, all’ambulatorio di Villongo (nella sede del municipio) e nei centri vaccinali di Sarnico, Grumello e Iseo.

L’offerta vaccinale gratuita riguarderà le persone residenti nei comuni di Villongo, Sarnico, Predore, Credaro, Gandosso, Castelli Calepio, Tavernola, Viadanica, Grumello, Adrara San Martino, Adrara S. Rocco, Vigolo, Parzanica, Foresto Sparso, Bolgare, Chiuduno, Telgate in Provincia di Bergamo; Paratico, Iseo, Capriolo nella provincia di Brescia.