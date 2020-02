Coronavirus, Siad: “Nessun contagio nelle filiali in Cina”

Siad Macchine Impianti Spa, società del gruppo Siad, dispone in Cina di una sede a Shanghai e di un’altra sede e stabilimento ad Hangzhou e Dequing.

La Direzione aziendale, che aveva già attuato la decisione di sospendere tutte le trasferte da e per la Cina, conferma di attenersi scrupolosamente alle direttive delle autorità Cinesi. I dipendenti delle filiali in Cina sono in costante contatto con l’Headquarters in Italia al quale non sono arrivate segnalazioni di insorgenza alcun sintomo di malessere.

Siad Macchine Impianti Spa, fondata nel 1953 come società di ingegneria e costruzione del gruppo Siad, dalla quale ha ereditato l’attività di progettazione e costruzione di impianti e compressori alternativi già iniziata nel 1927 (il compressore Siad per acetilene, realizzato in quell’anno, è stato il primo compressore “oil-free” della storia) è oggi leader mondiale nella fornitura di tutti i suoi prodotti nei diversi settori di applicazione, in particolare: raffineria, petrolchimica, chimica, gas tecnici, metallurgia, energia e costruzioni.

Dal 1997 Siad Macchine Impianti è presente in Cina, a Shanghai, e dal 2012 anche ad Hangzhou.