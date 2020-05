Siad lancia l’App per ordinare il gas da smartphone

Un’ulteriore innovazione si inserisce all’interno dall’ampio processo di digitalizzazione di Siad, primo gruppo industriale in Italia a lanciare questo servizio nel settore dell’approvvigionamento del gas.

Un’applicazione per ordinare i prodotti ovunque e in qualsiasi momento: è Siad Mobile, l’app per smartphone pensata per rendere le procedure di acquisto ancora più semplici e veloci.

Con la nuova applicazione di Siad, il cliente ha un nuovo strumento per risparmiare tempo, effettuando gli ordini, senza essere necessariamente in ufficio e senza dover rispettare fasce d’orario. Con l’applicazione Siad Mobile il processo di acquisto può essere gestito in qualsiasi momento della giornata e ovunque ci si trovi.

Per scaricare l’applicazione basta collegarsi a Google Play Store (presto anche su Apple Store) e procedere con il download.

L’interfaccia è intuitiva e guida l’utente passo dopo passo: con pochi tap sullo schermo si completa la prima fase, la registrazione, inserendo le credenziali già utilizzate nell’area riservata Siad Online, fruibile da Pc.

Per i nuovi utenti, basta avere con sé una fattura e il primo accesso richiederà meno di un minuto. Altrettanto semplice e rapido è concludere un ordine oppure replicarne uno precedente. Dallo schermo del telefonino è possibile anche personalizzare la consegna, in un’unica o in più tranche, assecondando tutte le esigenze. L’App SIAD Mobile permette di monitorare il tracking per conoscere in tempo reale lo stato dell’ordine e la data di consegna.