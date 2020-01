Meningite, vertice a Villongo con l’assessore Gallera: guarda la diretta

Vertice a Villongo tra l’assessore regionale alla Salute Giulio Gallera e i sindaci del basso Sebino per gli aggiornamenti sul nuovo piano sanitario per combattere il focolaio di meningococco C.

Nell’area del basso Sebino sono cinque i casi nel giro di un mese, di cui due mortali. Ecco in diretta le parole dell’assessore Gallera.