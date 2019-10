Stezzano, armati di coltello rapinano supermercato: 2 arresti

Rapina al supermercato Italmark di Stezzano. Intorno alle 19,40 due malviventi con il volto travisato da scaldacollo hanno fatto irruzione nel punto vendita di via Santuario. Uno dei due, armato di coltello con lama lunga 21 centimetri, ha minacciato l’unico cassiere presente per farsi consegnare il denaro in cassa: circa 340 euro, secondo le prime informazioni.

Una volta consumato il colpo, i due sono scappati a piedi in direzioni opposte. La loro fuga, però, non è durata a lungo, visto che sono stati fermati poco dopo dai carabinieri, intervenuti sul posto con tre gazzelle.

Uno dei due, vedendosi alle strette, ha aggredito uno dei militari, che hanno anche esploso due colpi di pistola. Dopo una breve colluttazione, il malvivente è stato fermato. Stessa sorte toccata al complice, bloccato pochi minuti dopo.

In manette sono finiti due ragazzi di origine marocchina, classe 1999 e 2001, entrambi con precedenti.

“Ringrazio i carabinieri per il tempestivo intervento che ha permesso di consegnare immediatamente alla giustizia gli autori del fatto” ha commentato il sindaco di Stezzano Simone Tangorra.