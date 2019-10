“Fare del proprio meglio non è così distante dalla vittoria”.

E’ questo uno degli insegnamenti che lo sport offre e che Matilda Pulega ha imparato nel corso della propria carriera.

Foto 2 di 2



Reduce dal doppio secondo posto raggiunto all’Open Torino Cup, la 19enne di Monasterolo del Castello è salita sul podio dei Campionati Italiani Under 21 disputatasi nell’ultimo weekend di settembre.

Sul tatami del Lido di Ostia la karateka bergamasca ha saputo coniugare forza a precisione, riuscendo a ribaltare nel finale l’esito del match inaugurale.

In grado di superare con autorevolezza i turni successivi, la portacolori dell’Olimpia Karate Cus Bergamo si è dovuta arrendere a un passo dal titolo tricolore nella categoria kumite -55 chilogrammi.

Nonostante la sconfitta subita, la giovane orobica si è prontamente riscatta conquistando la medaglia di bronzo al termine di un incontro condotto dall’inizio alla fine.

“Sono tornata con un mucchio di emozioni che non riesco ancora a spiegare a parole, ma la cosa per me più importante è aver raggiunto qualcosa alla quale tenevo, con tutta me stessa – ha dichiarato Pulega nel dopo-gara -. Volevo raggiungere il mio obiettivo e sono davvero contenta di quello che ho mostrato su quel tatami”.