Serale di "Amici", eliminato il bergamasco Christian - BergamoNews

Il ballerino bergamasco Christian Stefanelli è stato eliminato da “Amici”. Il verdetto è arrivato verso la fine della seconda puntata del serale del programma condotto da Maria De Filippi, sabato 26 marzo.

Questo giovane talento della danza, classe 2003, di Suisio ma nato a Osio Sopra, ha preso parte alla trasmissione Mediaset sin dall’inizio e in questi mesi è stato messo alla prova in diversi stili di danza: nonostante sia un ballerino di hip-pop e break dance, ha dato prova di sè anche nel ballo classico e nel latinoamericano.

Ad “Amici” è stato protagonista di un percorso lungo e impegnativo, che si è concluso con un ballottaggio in cui ha avuto la meglio il cantante Crytical.

Il primo eliminato di questa sera (sabato 26 marzo, ndr), subito dopo la prima manche, è stato Calma, cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dopo il ballottaggio iniziato nella seconda manche e conclusosi con la sfida tra Christian e Crytical alla fine della terza manche, invece, è il ballerino – della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini – a dover lasciare il talent.

Il ballottaggio ha previsto due brani per Crytical e due coreografie per Christian. Il ballerino di Raimondo Todaro ha ringraziato prima di esibirsi: “Penso che in tutto questo percorso ho imparato tantissimo, sia come persona che come ballerino, quindi grazie davvero per tutto”.

L’annuncio dell’eliminazione è arrivato in casetta. Qui, mentre Christian ha provato a occupare l’attesa distraendosi, Crytical in lacrime ha risposto alle domande di Maria De Filippi: “Il bilancio positivo, è più uno sfogo per quello, perché quando vedo tante persone che…quando vedo il pubblico che applaude, urla il mio nome, mi sento bene, mi sento capito, ed è una cosa che mi capita molto raramente e quindi pensare che ci potrebbe essere un’eventuale uscita mi destabilizza”.

Anche il ballerino bergamasco ha detto la sua: “Mi sono sentito bene dopo tanto tempo mentre ballavo. Non è stato facile perché anche le minime c****te per me erano enormi e quindi è stato un crollo”.

“Se fossi uscito la settimana scorsa avrei avuto più rimpianti” – ha annotato Christian, mentre Maria De Filippi ha osservato: “La settimana scorsa eri qui con Gio Montana e io mi arrabbiavo perché sembrava che non te ne importasse. Quando Crytical dice di non voler lasciare la panchina si vede e questa sua voglia la percepisce anche il pubblico, stasera vengo qui e vedo te che mangi, ridi e scherzi e Crytical più teso e lo so che non è che perché non te ne importa, ma tu sei fatto così. Comunque Crytical non deve lasciare la panchina, credo si sia capito, quindi Christian deve salutare tutti”.

Il giovane talento bergamasco, così, si è alzato e, dopo aver abbracciato l’amico in lacrime, ha salutato i suoi compagni (“Ricordatevi che non si molla mai” – ha evidenziato) e loro, tra applausi e abbracci, hanno dimostrato tanto calore e stima nei suoi confronti.