Limonta Sport è Gold Sponsor del Volley Bergamo 1991 - BergamoNews

Bergamo. Una partnership d’eccellenza che unisce due realtà bergamasche con un comune denominatore: la ricerca di una crescita continua. Limonta Sport è Gold Sponsor del Volley Bergamo 1991 per la stagione 2021-2022.

“L’accordo di sponsorizzazione con Limonta Sport – spiega Stefano Rovetta, vicepresidente di Volley Bergamo 1991 – è stato un passo importante per la rinascita della nostra Società. Abbiamo sentito la fiducia nei nostri confronti da parte dei vertici societari ed è stata un’iniezione di fiducia che ci ha stimolati a proseguire il nostro processo di ricostruzione consapevoli di poter contare su basi solide come quelle che una collaborazione con Limonta Sport era in grado di garantirci. Li ringraziamo per aver creduto in Volley Bergamo 1991 e ci auguriamo che la stagione 2021-2022 sia solo l’inizio di un percorso comune che aiuti entrambi a sviluppare le proprie ambizioni”.

Limonta Sport è una della principali aziende in ricerca, sviluppo e produzione di erba artificiale, ibrida e PVC per lo sport. Una qualità Made in Bergamo dal 1972, certificata dalle maggiori e illustri Federazioni Internazionali; è infatti una delle 7 Fifa Preferred Producer al mondo, l’unica in Italia.

Una gamma di prodotti in erba sintetica destinata al cliente finale completa la sua proposta… per rendere sempre più “verde” ogni giardino, 365 giorni l’anno.

“Non potevamo farci perdere questa occasione – afferma Liz Melli, Marketing & Communications Manager di Limonta Sport –. Come Limonta Sport infatti crediamo fortemente che tessere solidi rapporti con aziende e società sportive Bergamasche sia fondamentale per supportare il nostro territorio”.

Marie Schoelzel e Francesco Lavorato

“Siamo rimasti entusiasti della tenacia dei dirigenti della Volley Bergamo 1991, per questo abbiamo scelto di “scendere in campo” al loro fianco – aggiunge Francesco Lavorato, Direttore Commerciale di Limonta Sport – Da ex pallavolista sono certo in un rilancio di una società storica come quella che fu la Foppapedretti Volley”.

