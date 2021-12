Il bergamasco Giulio Dilemmi incanta il pubblico a "Ballando con le stelle" - BergamoNews

Il ballerino bergamasco Giulio Dilemmi ha incantato il pubblico a “Ballando con le stelle”. La sera di sabato 4 dicembre si è esibito nel popolare dance show condotto da Milly Carlucci su RaiUno regalando tante emozioni.

La performance che ha eseguito insieme alla sua partner non è stata fine a se stessa, ma ha avuto lo scopo di fornire spunto ai concorrenti, che la prossima settimana si esibiranno a loro volta cercando di eguagliare i movimenti che hanno avuto modo di osservare durante questo ballo. Non sarà facile perchè questo stile, che unisce alla danza mediorientale (ATS) elementi derivanti da altre danze (quali il flamenco, la danza indiana, danze Africane, ecc) e altre discipline, richiede ai ballerini una padronanza assoluta del proprio corpo e soprattutto dei muscoli, che devono muoversi autonomamente in contemporanea.

I concorrenti si sono dichiarati spaventati all’idea di riprodurre un’esibizione analoga a quella alla quale hanno assistito. Non rimane che attendere settimana prossima per assistere al risultato…

Giulio Dilemmi, grazie anche alla possibilità che offre questo stile di danza, ha unito anche la Capoeira alla Tribal Fusion creando un mood unico, che gli ha consentito di distinguersi e attirare l’attenzione di organizzatori di Festival internazionali che l’hanno invitato a ballare in svariate parti del mondo (Europa, Messico, Argentina, Guatemala, Russia, Israele, Giappone, ecc).e la sua fama è ormai consolidata a livello internazionale, non solo come performer, ma anche come insegnante.

Il ballerino vive a Bergamo, perchè, come ha dichiarato più volte, nonostante abbia avuto la possibilità di confrontarsi con molte altre realtà, l’Italia è la più bella nazione del mondo e Bergamo è una città splendida e fortunatamente ancora a misura d’uomo.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!