Il sole la fa da padrone, a parte qualche foschia mattutina - BergamoNews

Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Costa ci accompagna a scoprire che tempo farà in chiusura di weekend e all’inizio della nuova settimana.

ANALISI GENERALE

Il rinforzo di un campo di alta pressione garantisce giornate stabili e soleggiate con temperature che si riportano su valori più consoni alle medie stagionali.

Domenica 17 ottobre 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione escluso il transito dal pomeriggio di velature a partire dai settori settentrionali della regione; possibili isolati banchi di nebbia e foschie al primo mattino sulla bassa pianura occidentale, in rapido dissolvimento. Clima frizzante al mattino ma con temperature piacevoli nelle ore diurne.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo con valori in pianura tra 4 e 8°c, massime in lieve aumento con valori in pianura compresi tra 18 e 20°C.

Lunedì 18 ottobre 2021

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo il locale transito di banchi di nuvolosità alta sui settori Alpini e Prealpini della Regione. Locali banchi di nebbia e foschie sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino.

Temperature: minime in lieve aumento con valori in pianura tra 6 e 9°C, massime in lieve aumento con valori tra 18 e 21°C.

Martedì 19 ottobre 2021

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo il locale transito di velature; foschie o banchi di nebbia sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino.

Temperature: stazionarie o in lieve ulteriore aumento.

