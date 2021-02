Confartigianato lancia i Digital Innovation Speech

La crisi legata alla pandemia da Covid-19 ha stravolto il nostro modo di lavorare, di relazionarci, di vivere la quotidianità. Una rivoluzione che ha investito le nostre imprese artigiane, le quali sono chiamate ad aggiornare il proprio modello di business per rispondere alle esigenze di un mercato mutato, dando risposte nuove, che richiedono la conoscenza delle moderne innovazioni tecnologiche, sia per quanto riguarda i processi produttivi, che l’organizzazione aziendale, la promozione, la ricerca di nuovi clienti.

A tal proposito Confartigianato Imprese Bergamo ha deciso di lanciare un nuovo grande progetto, il “DIGITAL INNOVATION SPEECH”: un percorso formativo di webinar gratuiti, proposti il lunedì a partire dal 1° marzo, in tarda mattinata, e tenuti da speaker “speciali”: gli imprenditori delle aziende appartenenti al settore ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) che metteranno a disposizione la loro competenza e professionalità in veste di relatori.

L’obiettivo è quello di fornire alle imprese poco “digitali” la possibilità di acquisire informazioni indispensabili su come le nuove tecnologie possono concretamente migliorare il loro business.

Sono sei le tematiche che verranno sviluppate nel corso dei vari webinar, ciascuno dei quali avrà una durata indicativa di 60 minuti: Digital Marketing & Communication, Tecnologie abilitanti, Sicurezza e protezione dei dati, Trasformazione digitale, Digitalizzazione dei processi, IOT (Internet of Things).

Il primo appuntamento è in programma lunedì 1° marzo – alle ore 12.30 – Marketing integrato: come potenziare le performance del tuo sito e la tua visibilità online (in collaborazione con Pixo).

Gli appuntamenti successivi saranno: lunedì 8 marzo – ore 12.30 – Facebook e Instagram Shop e Google MyBusiness (in collaborazione con Purelab srl); lunedì 15 marzo – ore 10.30 – Linkedin, profilo personale, aziendale, lead generation (in collaborazione con Purelab srl); lunedì 22 marzo – ore 12.30 – La realtà aumentata… una nuova visione del prodotto (in collaborazione con P-SOFT); lunedì 29 marzo – ore 12.30 – Da Impresa 3.0 a Impresa 4.5 grazie a IoT ed un Controllo di produzione di nuova generazione.

Per informazioni o per saperne più:

Ufficio DIH – Digital Innovation Hub (tel. 035.274.231 – e-mail dih@artigianibg.com)

https://confartigianatobergamo.it/digital-innovation-speech/