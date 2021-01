Auto contro moto, un ferito grave a Trescore Balneario

Grave incidente stradale a Trescore Balneario. Poco dopo le 17,30 di martedì pomeriggio (12 gennaio) un’auto e una moto si sarebbero scontrate. A farne le spese, secondo le prime informazioni, un uomo di 54 anni, soccorso in codice rosso.

Da chiarire la dinamica di quanto successo in via Redona. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica, oltre ai carabinieri della compagnia di Bergamo per effettuare tutti i rilievi del caso.