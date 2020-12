Bper Banca incontra gli imprenditori di Confindustria: il nostro impegno sul territorio

Bper Banca e Confindustria Bergamo hanno incontrato martedì 22 dicembre gli imprenditori bergamaschi in un webinar interamente digitale.

Aniello Aliberti, Vice Presidente di Confindustria Bergamo con delega Credito e Finanza, ha portato i saluti iniziali ai tanti colleghi collegati, sottolineando la necessità di una costante e concreta sinergia con tutti gli stakeholder che hanno come obiettivo la ripresa e lo sviluppo del sistema produttivo.

Presenti diversi manager dell’Istituto di credito: Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer, Davide Vellani, Responsabile Direzione Imprese Corporate Finance, Michele Bandini, Ufficio Mercati Internazionali, Massimo Palumbo, Responsabile Servizio Corporate Finance e Stefano Taioli, Responsabile Ufficio Investment Banking.

Bper Banca, che a seguito della recente acquisizione di un importante ramo d’azienda raggiungerà quote di mercato molto significative nel territorio bergamasco con 87 filiali in tutta la provincia, si pone come polo di riferimento per cittadini e imprese. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di iniziare un dialogo costruttivo per entrambe le parti. Il management di Bper Banca ha illustrato i punti di forza dell’Istituto di credito e i programmi per il territorio, mentre le imprese hanno manifestato le loro necessità e le problematiche relative all’attuale congiuntura economica. Particolare attenzione è stata posta al sostegno all’export, ai servizi evoluti per la finanza aziendale e alle modalità con le quali BPER Banca può supportare le imprese nell’accesso al mercato dei capitali.

“Per le imprese, in particolare Pmi, è fondamentale avere partner finanziari adeguati con buona conoscenza del territorio – ha dichiarato Aniello Aliberti -. Noi contiamo molto sul supporto che potrà dare Bper Banca, vista anche la forza dimensionale e la rete di sportelli di cui potrà disporre, per esempio, nell’ambito di Confidi Systema e del nostro progetto “Finanza Subito”, sviluppato in partnership con tutto il sistema bancario locale, grazie al quale le nostre imprese hanno potuto contare su una buona iniezione di liquidità per poter far fronte all’improvviso calo di operatività legata all’emergenza sanitaria ed economica causata della pandemia di Covid-19. A questo proposito, sarà essenziale che, a livello di regolazione comunitaria, vengano presi provvedimenti per non penalizzare eccessivamente i rating 2021, viste le criticità che caratterizzeranno molti bilanci 2020 delle nostre imprese”.

“Vogliamo sostenere le imprese bergamasche nel loro percorso di crescita, soprattutto in un momento complesso come questo – ha evidenziato Pierpio Cerfogli -. Ricordo che Bper Banca diventerà il terzo operatore sul territorio con 87 filiali e una Direzione regionale che avrà sede nel capoluogo e sarà a sua volta articolata in tre aree: Bergamo Est, Ovest e Centro. Saremo dunque un interlocutore di riferimento per i bisogni delle imprese, che oggi svolgono un ruolo chiave dal punto di vista economico e sociale. A questo scopo abbiamo attivato vari tavoli di confronto per definire le modalità di rapporto più efficaci anche in prospettiva, quando si esaurirà progressivamente l’effetto dei programmi di assistenza pubblici. Il nostro impegno consiste nell’affiancare l’impresa con strumenti di credito e servizi qualificati di finanza, anche straordinaria e alternativa, a sostegno della strategia industriale e dei progetti di vita dell’imprenditore. Un’attività che svolgiamo da sempre, con grande attenzione alle relazioni personali”.