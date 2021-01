Ospedale Papa Giovanni, Bper Banca offre uno spettacolo ai piccoli pazienti

Bper Banca, in collaborazione con Carthusia Edizioni e Atelier Elisabetta Garilli, offre al reparto pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo uno spettacolo musicale dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, che andrà in scena in diretta streaming mercoledì 6 gennaio alle 16.

Un’iniziativa di grande valore sociale per una delle città italiane maggiormente colpite dalla pandemia e per le famiglie costrette a vivere in isolamento il periodo di ricovero dei figli.

Un piccolo ma importante atto creativo che arricchisce le attività proposte settimanalmente ai bambini dall’Associazione di volontariato “Amici della pediatria”.

Il Vice Direttore Generale di Bper Banca, Eugenio Garavini, afferma: “Una scelta etica e solidale quella di Bper, che ha l’intento di coinvolgere le famiglie e i bambini con maggiore bisogno di cure attraverso uno spettacolo musicale di qualità. L’obiettivo è quello di fare vivere loro l’emozione di sentirsi, ciascuno davanti al proprio schermo, all’interno di un grande teatro”.

Il Garilli Sound Project – l’orchestra di dieci elementi guidata da Elisabetta Garilli – si esibirà dal Teatro Storchi di Modena con lo spettacolo tratto dall’albo illustrato “TINOTINO TINOTINA TINOTINTINTIN”, che farà vivere ai piccoli spettatori un’esperienza magica e travolgente fatta di musica, racconti e immagini.

Il libro, nato per dare ascolto ai talenti dei bambini, è realizzato da Carthusia Edizioni con testi e musiche di Elisabetta Garilli.

Tante le famiglie che si collegheranno alla diretta per vivere insieme la giocosa esperienza dello spettacolo musicale che vedrà, tra gli altri, il coinvolgimento di Emanuela Bussolati, l’illustratrice dell’albo, che trasformerà in tempo reale il racconto musicato in fantastici disegni.

Alla diretta assisteranno altri reparti ospedalieri già coinvolti per lo spettacolo di Natale, ai quali BPER ha esteso l’invito per consentire ai bambini di tutta Italia di seguire l’evento.

Il giorno successivo, per offrire a tutti la possibilità di assistere allo spettacolo, la Banca pubblicherà inoltre sui propri canali digitali il link per accedere alla visione della registrazione.