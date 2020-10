Skyscraper, Brignano o Drop Dead Diva? La tv del 13 ottobre

Per la prima serata in tv, martedì 13 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Maltempo”: una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti su l candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. Imma la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma quando qualche giorno dopo Donata viene trovata morta, ripensa con angoscia a quell’incontro e decide di indagare non credendo si tratti di un suicidio come a prima vista sembrerebbe…

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposto il film “Skyscraper”. Will, ex agente dell’Fbi e veterano di guerra, si occupa di valutare gli standard di sicurezza dei grattacieli. Per lavoro in Cina, vede andare in fiamme il grattacielo più alto e sicuro del mondo. Ritenuto colpevole, Will si vede costretto a scappare, a ricercare i veri responsabili e a salvare sia la sua reputazione sia la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio.

Su Italia1 alle 21.05 l’appuntamento è con “Le Iene show”. Al timone del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume e attualità…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Papillon”; su Rai5 alle 21.15 “Blood”; su Iris alle 20.55 “Un dollaro d’onore” e su Italia2 alle 21.05 “Come ammazzare il capo e vivere felici”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 “Matrimonio a prima vista Italia”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.