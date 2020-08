Dopo l'ops

Intesa-Ubi, l’appello dei sindacati: “Vanno tutelati occupazione ed economia locale”

In un comunicato unitario Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin sottolineano: "Efficienza e crescita aziendale non devono avvenire a discapito dei sistemi economici locali e delle tutele e diritti dei lavoratori".

Più informazioni su Intesa SanPaolo

Intesa SanPaolo Ubi Banca









“Le Organizzazioni Sindacali, pur non entrando nel merito dell’operazione, presidieranno attentamente sui livelli occupazionali e sulla tutela del risparmio delle cittadine e dei cittadini”: lo dichiarano, in un comunicato unitario, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin. “L’acquisizione di UBI da parte di Intesa Sanpaolo – continuano – è una operazione che ha come obiettivo dichiarato l’aumento dimensionale del Gruppo ISP per meglio competere sul mercato internazionale. Una operazione che lascia intravedere anche scenari futuri in termini di acquisizioni, accorpamenti e/o fusioni nel settore del credito. L’efficienza e la crescita aziendale non devono avvenire a discapito dei sistemi economici locali e delle tutele e dei diritti di lavoratrici e lavoratori e tantomeno attraverso la chiusura di sportelli che portino a ricadute sull’occupazione”. © Riproduzione riservata