Serie A, ufficiale il nuovo calendario: date e orari delle partite dell’Atalanta

Centoventiquattro partire in 43 giorni, per chiudere questa strana Serie A 2019/2020 il 2 agosto: il campionato è pronto a ripartire e ora squadre e tifosi hanno tra le mani un calendario preciso e molto fitto di impegni.

Tutto definito fino alla quartultima giornata, dato che le ultime tre giornate sono soggetti alla contemporaneità per non concedere vantaggi a nessuna squadra in corsa per medesimi obiettivi.

Si ricomincia, come ormai era noto da giorni, da sabato 20 giugno e dai recuperi della 25esima giornata: Torino-Parma alle 19.30, Verona-Cagliari alle 21.45. Domenica la prima dell’Atalanta, che alle 19.30 ospita il Sassuolo: chiude il turno Inter-Sampdoria alle 21.45.

Giusto il tempo di recuperare le energie ed ecco subito il big match con la Lazio, al centro di feroci polemiche in fase di rinvio: si gioca mercoledì 24 giugno alle 21.45.

Seguiranno Udinese-Atalanta domenica 28 giugno alle 19,30; Atalanta-Napoli giovedì 2 luglio alle 19,30; Cagliari-Atalanta domenica 5 luglio alle 19,30; Atalanta-Sampdoria mercoledì 8 luglio alle 21,45; Juventus-Atalanta sabato 11 luglio alle 21,45; Atalanta-Brescia martedì 14 luglio alle 21,45; Hellas Verona-Atalanta sabato 18 luglio alle 17,15 e Atalanta-Bologna martedì 21 luglio alle 19,30.