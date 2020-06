Dal recupero col Sassuolo all’ultima con l’Inter: la corsa Champions dell’Atalanta

Dodici giornate più una, due posizioni per tre (o forse più, chissà) contendenti: è la corsa Champions che in questo inedito rush finale del campionato vede in piena lotta anche l’Atalanta, che sogna di ripetere l’impresa della scorsa stagione, quando chiuse al terzo posto e conquistò il suo primo storico pass per la competizione più importante per le squadre di club.

La classifica dice che Inter (54) e Dea (48) sono davanti alla Roma (45), quinta: i milanesi hanno un ampio margine di distacco di 9 punti, mentre gli uomini di Gasperini sono staccati di tre lunghezze (e hanno gli scontri diretti a favore). Sia Inter che Atalanta, però, devono recuperare una giornata. Per questo, potenzialmente, il vantaggio delle due nerazzurre potrebbe crescere domenica 21 giugno, quando affronteranno Sassuolo e Sampdoria.

Nella lotta per il terzo e il quarto posto sogna di rientrare anche il Napoli (39), staccato però 9 punti (e con una partita più) da Gomez e compagni: solo un crollo clamoroso dell’Atalanta potrebbe riaprire i giochi in favore dei partenopei.

Come sarà questo finale di campionato per la lotta Champions? L’Inter deve sfidare sia la Roma che l’Atalanta, mentre i bergamaschi e i capitolini hanno già disputato anche il match di ritorno del loro scontro diretto (vinto dall’Atalanta, come all’andata). Sia l’Atalanta che la Roma devono affrontare la capolista Juventus, mentre solo la Dea deve giocare ancora contro la Lazio (a Bergamo). Col Napoli, infine, devono vedersela sia l’Inter, sia l’Atalanta, sia la Roma.

Ecco il calendario delle tre candidate a terzo e quarto posto.

La classifica

3) Inter* 54 punti

4) Atalanta* 48 punti

5) Roma 45 punti

*(Inter e Atalanta hanno una gara in meno)

Il calendario

21 giugno – recuperi 25^ giornata

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

22-24 giugno – 27^ giornata

Inter-Sassuolo

Atalanta-Lazio

Roma-Sampdoria

26-28 giugno – 28^ giornata

Milan-Roma

Udinese-Atalanta

Parma-Inter

30 giugno-1 luglio – 29^ giornata

Inter-Brescia

Atalanta-Napoli

Roma-Udinese

4-5 luglio – 30^ giornata

Inter-Bologna

Cagliari-Atalanta

Napoli-Roma

7-9 luglio – 31^ giornata

Atalanta-Sampdoria

Roma-Parma

Hellas Verona-Inter

11-13 luglio – 32^ giornata

Brescia-Roma

Juventus-Atalanta

Inter-Torino

15-16 luglio – 33^ giornata

Atalanta-Brescia

Roma-Hellas Verona

SPAL-Inter

19-20 luglio – 34^ giornata

Hellas Verona-Atalanta

Roma-Inter

22-23 luglio – 35^ giornata

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

SPAL-Roma

26 luglio – 36^ giornata

Genoa-Inter

Milan-Atalanta

Roma-Fiorentina

29 luglio – 37^ giornata

Inter-Napoli

Torino-Roma

Parma-Atalanta

2 agosto – 38^ giornata

Atalanta-Inter

Juventus-Roma