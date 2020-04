Da Camarena a Riccardo Muti: parata di stelle al “Gran galà sul sofà”

Venerdì 24 aprile alle 18 sulla pagina Facebook @donizettiopera e sul canale YouTube Festival Donizetti Opera andrà in onda un nuovo spettacolo di parole e musica, interamente pensato e realizzato per la comunicazione social, intitolato “Gran Gala sul sofà. Donizetti e i suoi amici per Bergamo”: a condurlo Francesco Micheli con Riccardo Frizza che dialogheranno con alcuni importanti artisti che hanno partecipato o parteciperanno al festival bergamasco.

Il “Gran Gala sul sofà” si propone quindi di essere una via di mezzo fra il talk show televisivo e il concerto live, realizzato grazie alla disponibilità entusiasta di celebri interpreti donizettiani che, dall’intimità delle loro abitazioni, si mostrano senza i filtri della scena, nei loro caratteri individuali, rievocando le storie complesse che vivono in scena.

Sarà una vera e propria maratona da varie città del mondo, scoprendo anche le passioni, gli amori, i passatempi di vere star del belcanto: da tre tenori campioni dei Do – Celso Albelo, Xabier Anduaga e Javier Camarena, a tre dive in abito da sera – i soprani Davinia Rodriguez, Jessica Pratt e Carmela Remigio – passando per la simpatia del baritono Paolo Bordogna e del basso bergamasco Alex Esposito. Due fra i direttori ospiti di questi anni, Gianluca Capuano e, da Philadelphia, Corrado Rovaris; una sorpresa musicale anche da parte di Riccardo Muti.

Da Boston si collegherà Aranzazu Escudero de Zuloaga, mecenate a capo degli American Friends of the Donizetti Opera Festival. Ci saranno anche i registi Stefano Ricci e Gianni Forte alias ricci/forte e altre piccole sorprese preparate dai due “direttori” in conduzione: Francesco Micheli e Riccardo Frizza. Essendo un “Gala” seppur dal salotto di casa, tutti gli ospiti regaleranno al pubblico un po’ di musica e delle piccole esibizioni, ricordi dal festival Donizetti, foto e video.

Non mancheranno le testimonianze del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dell’Assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti.

L’idea del “Gran Gala sul sofà” ha uno scopo benefico: incrementare le donazioni per “Bergamo Aiuta”, il Fondo di Mutuo Soccorso Città di Bergamo http://bergamoaiuta.it/dona/ per far fronte ai bisogni delle persone che dopo l’emergenza si troveranno in difficoltà economiche, anche nel settore dello spettacolo.

È già partita da alcuni giorni l’attività social di coinvolgimento del pubblico: durante la quarantena in casa si è persa un po’ l’abitudine a vestirsi per uscire e andare a teatro. Il festival Donizetti Opera desidera invece incoraggiare tutti a seguire, seppur da casa, il “Gran gala sul sofà” come se si fosse a teatro, in abito da sera; il pubblico sta così mandando e pubblicando sui social le foto con l’outfit o gli accessori che indosserà il 24 aprile per assistere al Gala, anche semplicemente una giacca sulla t-shirt, o i tacchi con la felpa. La scelta più elegante e quella più originale saranno premiate con dei biglietti per il prossimo festival.

www.gaetanodonizetti.org / info@fondazioneteatrodonizetti.org

Ricordiamo che la Biglietteria della Fondazione Teatro Donizetti presso i Propilei di Porta Nuova è al momento chiusa al pubblico ma può essere contattata da martedì a sabato, ore 13-20 (tel. 035 4160601/602/603) oppure via email biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org

Foto di Silvia Lelli