Bruno Bozzetto: “Io come Brad Pitt, soffriamo lo stesso disturbo”

Il mondo intero lo conosce per la sua matita ironica e pungente. Ma questa volta Bruno Bozzetto affida alle parole la sua confessione, chiedendo una cortesia: “Purché resti tra noi”. Insomma, non ditelo ad Angelina Jolie.

Bruno Bozzetto scrive: “Ho sempre sperato di avere qualcosa in comune con Brad Pitt. Non potevo purtroppo contare sulla bellezza o su Angelina Jolie! Oggi finalmente è successo! Ho scoperto di soffrire, come lui, di Prosopagnosia. Come lui, infatti, non so riconoscere i volti di nessuno, neppure di parenti. E spesso, come succede a lui, passo anch’io per uno che sembra esser distaccato e superiore, mentre è solo una malattia. Visto? Basta aver pazienza ed anche i tuoi sogni più ambiziosi si avverano… Purtroppo non posso vantarmene, ma qui, in confidenza, posso dirlo. Purché resti tra noi”.