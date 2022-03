CDiNnovation e InNova Bergamo per una smart city accessibile e digitale - BergamoNews

La sostenibilità è al primo posto per CDiNnovation, società che accompagna le imprese nel processo di trasformazione digitale e che da due anni collabora con InNova Bergamo, l’Associazione che rappresenta un laboratorio di idee e buone prassi e che promuove spunti di riflessione volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Sin dai primi mesi dell’emergenza pandemica, quando l’Italia si è ritrovata a dover fronteggiare la sfida del digitale, le due realtà hanno collaborato in modo sinergico per fornire ai cittadini, attraverso strumenti semplici e immediati, una corretta cultura del digitale, sostenendo le persone nella scoperta dei nuovi mezzi di comunicazione social. Tra questi una guideline digitale, accessibile a tutti, per percorre insieme i primi passi nel mondo social. Obiettivo semplificare, informare e coinvolgere il maggior numero di cittadini, ma soprattutto generare condivisione.

A due anni da quel momento, la partnership si conferma e si rafforza, con più di 5400 visualizzazioni e 500 interazioni relative alla nostra collaborazione, i dati dimostrano che le persone, pur avendo ormai familiarizzato col digitale, trascorrendo sempre più tempo su internet e sulle piattaforme digitali – con picchi durante il lockdown – hanno voglia di essere formate e in un certo senso “alfabetizzate” circa i nuovi strumenti a disposizione.

“L’impegno di CDiNnovation nella solidarietà e nel favorire una sempre maggiore accessibilità ai servizi digitali, è importante e sarà sempre più forte nel passaggio dalla fase dell’emergenza a quella della nuova normalità. Gli strumenti offerti dal digitale hanno fornito a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni un rinnovato codice di comunicazione, generando nuove opportunità e accogliendo nuove frontiere” – ha commentato Francesco Di Norcia CEO di CDiNnovation – “Si tratta di una nuova dimensione che fa parte della nostra quotidianità. È quindi necessario acquisire fin da piccoli gli strumenti per muoversi in questo mondo in maniera informata, rispettando regole, spazi virtuali e reali e le altre persone. Per questo motivo la collaborazione con InNova Bergamo è particolarmente preziosa, perché crea una sinergia di valore a vantaggio dei cittadini coinvolgendo tutte le fasce d’età. Affiancare InNova Bergamo nel percorso di trasformazione digitale della nostra città è una sfida che abbiamo colto con entusiasmo e che rinnoviamo. In questa direzione, il 2022 rappresenta il momento adatto, per rafforzare quanto fatto finora e favorire la diffusione di buone pratiche su cittadinanza digitale e sostenibilità, partecipando a un progetto più ampio che fa di Bergamo una smart city, innovativa, sostenibile e rivolta al futuro” – conclude Francesco Di Norcia.

“La collaborazione tra l’Associazione InNova Bergamo e CDiNnovation si è attivata nella primissima fase della pandemia, proprio quando Bergamo, in ginocchio, si è trovata terrorizzata e isolata in un clima di totale incertezza e paura. La nostra associazione ha da subito capito l’importanza di continuare ad esserci per tutti i soci, di proseguire con un livello minimo di attività e di superare le barriere che la situazione ha imposto. Grazie a CDiNnovation abbiamo potuto formare quasi immediatamente gli iscritti e i simpatizzanti nell’utilizzo delle piattaforme di videocall che oggi diamo per scontate, ma che due anni fa in pochi sapevano utilizzare. CDiNnovation è stata in grado di offrire alla nostra comunità, nel pieno spirito della solidarietà digitale, alcuni tutorial per l’utilizzo delle piattaforme più famose e questo, ci hanno riferito molte persone del nostro circuito, è stato utile anche nella vita privata per sentire e vedere i famigliari nel periodo più duro. Parallelamente è stata attivata una collaborazione basata sulla ricerca e sui dati che, partendo da alcune parole chiave, ha mostrato ai soci e non solo, attraverso i nostri canali social, il mutamento delle emozioni a loro connesse prima e dopo l’avvento del Covid-19. Parole come “innovazione”, “cura” e “città”, ad esempio, sono passate, in poco tempo, dall’essere accostate a locuzioni positive e di prospettiva a espressioni emergenziali o addirittura negative. Questa ricerca, frutto della nostra collaborazione, ha dato il via ad un progetto interamente ideato e creato “a distanza” con le tecnologie che abbiamo imparato a conoscere anche grazie a CDiNnovation. Da queste esperienze ne è nato un Policy Paper in chiave digitale sul futuro delle comunità post emergenza pandemica, che può essere letto gratuitamente sul nostro sito internet” dichiara Niccolò Carretta, Presidente dell’Associazione InNova Bergamo e Consigliere Regionale.

