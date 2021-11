Stezzano, una petizione per chiudere il centro commerciale il 26 dicembre - BergamoNews

Stezzano. L’obiettivo è superare le mille firme. Lunedì sera, 29 novembre, si viaggiava attorno a quota 750 (il numero è in continuo aggiornamento). Sul portale Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere la chiusura del centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

I promotori della petizione cercano di far valere le loro ragioni in poche e semplici righe. Lo fanno partendo da una frase del direttore del centro commerciale, Roberto Speri. “Nel 2018 aveva dichiarato: ‘Giusto che i dipendenti festeggino’. Cosa è cambiato dopo 3 anni? – si domandano -. Natale è anche per noi che siamo aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 21″.

La direzione, all’epoca, aveva effettivamente deciso di non aprire lo shopping center il 25 e 26 dicembre, venendo “incontro alle esigenze espresse dalle famiglie, dai dipendenti, dalle organizzazioni sindacali, al fine di garantire il giusto e corretto riposo a tutti i lavoratori – aveva spiegato il direttore Speri, con una specifica -. Se si creassero nelle prossime settimane o nei prossimi anni delle situazioni differenti a livello concorrenziale, la questione potrebbe essere rivista”. All’epoca, inoltre, nessuno poteva prevedere l’arrivo e gli effetti della pandemia Covid-19. Anche sui centri commerciali: tra chiusure, aperture a singhiozzo, regole in continuo cambiamento e nuovi modelli di consumo che hanno inevitabilmente cambiato le abitudini di chi fa shopping.

“Il 26 dicembre vorremmo festeggiare con le nostre famiglie – si ribadisce nel testo della petizione -. Mettetevi una mano sul cuore e pensate ai nostri figli, ai nostri mariti/compagni, alle nostre mogli/compagne o anche più semplicemente ai nostri parenti più stretti: genitori, fratelli, sorelle che a Natale saranno privati della nostra presenza quando sostanzialmente il Natale è proprio la festa della famiglia, non di certo del centro commerciale”.

“Non vorrei risponderei alla petizione in corso, in quanto non riconosco negli organizzatori della stessa degli interlocutori – spiega il direttore del centro commerciale, Roberto Speri, attraverso una nota -. Fino al 2019 eravamo uno dei pochi centri commerciali a tenere chiuso il giorno di Natale e quello di Santo Stefano proprio perché avevamo scelto di andare incontro alle esigenze dei nostri operatori e delle loro famiglie.

Purtroppo – aggiunge – le condizioni sono cambiate in questi ultimi due anni: la situazione che abbiamo vissuto ci ha imposto lunghe chiusure e tutto il settore ha inevitabilmente subito delle gravi perdite a livello economico. Abbiamo inaugurato di recente la nuova ala e il cinema Arcadia il 26 dicembre sarà aperto e sulle ore di apertura del cinema abbiamo impostato l’orario ridotto del 26 che non aprirà dalle 9 alle 21 ma dalle 12 alle 20.

Oggi – conclude – sentiamo la necessità di dare continuità economica per preservare le attività e i dipendenti del Centro Commerciale”.

