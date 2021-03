A Bergamo 276 nuovi positivi, in Lombardia oltre 700 ricoverati in terapia intensiva - BergamoNews

Sono 276 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, stando ai dati di domenica 14 marzo. In Lombardia sono 4.334 a fronte di 45.013 tamponi, una percentuale del 9,6%. Milano con 1.231 casi si conferma la provincia con più contagi seguita da Brescia (1.048) e Monza 517. Sono invece stati 286 i casi a Mantova, 227 a Pavia, 216 a Como, 191 a Cremona, 91 a Lecco, 87 a Varese, 73 a Lodi e 14 a Sondrio.

Sono ormai più di 700 i ricoverati per Covid in terapia intensiva negli ospedali lombardi, esattamente 714, 20 più di sabato. Resta quasi invariato invece il numero di pazienti negli altri reparti, 6.077, nove in più. Sono invece stati 71 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 29.220.