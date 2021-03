Coppa Italia, a Schilpario Paolo Fanton e Ilenia Defrancesco vincono l’individuale in skating

La “pista degli Abeti” riserva grandi sorprese agli appassionati di sci di fondo.

Il tracciato scalvino ha ospitato la prima giornata della Coppa Italia Senior e Under 23 dedicata alle prove distance e che ha visto protagonisti i trentini Paolo Fanton e Ilenia Defrancesco.

Il portacolori dei Carabinieri ha ribaltato i pronostici della vigilia aggiudicandosi la 15 chilometri in tecnica libera fermando il cronometro in 37’06”1.

Nonostante il pettorale numero 28, il 29enne di Tesero ha saputo gestire al meglio le condizioni della neve distanziando di 45’’9 Martin Coradazzi (Esercito) e di 52”7 il favorito della vigilia Dietmar Nöckler (Fiamme Oro Moena).

Fra i civili buona prova per Davide Mazzocchi (Under Up Ski Team) che, dopo esser partito per primo, ha tagliato il traguardo di Schilpario con il quarto tempo assoluto precedendo Francesco Manzoni (Esercito) e il compagno Luca Compagnoni.

In chiave femminile vittoria sul filo di lana per Ilenia Defrancesco (Esercito) che ha ribaltato la classifica al penultimo transito.

La 25enne azzurra si è lasciata alle spalle la detentrice del pettorale di leader Master e Civili Stefania Corradini (Sottozero Nordic Team) e la clusonese Martina Bellini (Esercito) che è tornata sul podio a distanza di diversi mesi.

A livello bergamasco settima piazza per Lucia Isonni (Sci Club Schilpario) e l’ottava di Valentina Maj (Carabinieri) che hanno completato la top ten.

La località orobica ha inoltre ospitato i Campionati Italiani Under 14 che hanno visto il riscatto di Stefano Epis (Sci Club Ubi Banca Goggi) e la doppietta di Stella Giacomelli (Sci Club Alta Valtellina), vincitori rispettivamente della 2,5 chilometri maschile e la 2 femminile.