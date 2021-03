Atalanta-Crotone, la diretta del match

Battere il Crotone per centrare la quarta vittoria consecutiva e continuare a volare in campionato. È questo l’obiettivo dell’Atalanta per la 25^ di Serie A, turni infrasettimanale di mercoledì 3 marzo.

Gasperini sceglie Ilicic con Muriel e Malinovskyi. In porta Sportiello resta titolare; Pessina sulla mediana a fianco di Freuler e al posto dello squalificato de Roon.

La diretta del match:

Il primo tempo

23′- Il pareggio all’improvviso del Crotone! Malinteso Freuler-Romero, ne approfitta l’attaccante di Cosmi che supera Sportiello con un delizioso scavetto.

18′- Muriel! Occasionissima Atalanta! Il colombiano riceve palla in area e si presenta a tu per tu con Cordaz, ma il suo tiro viene respinto miracolosamente dal portiere calabrese.

13′- Sul maxischermo la foto di Davide Astori, il calciatore bergamasco morto improvvisamente il 4 marzo 2018.

12′- GOSENS! VANTAGGIO DELL’ATALANTA! Cross dalla destra di Ilicic e incornata del tedesco che non lascia scampo a Cordaz.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-2-1) – Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic, Muriel. All. Gasperini.

Crotone (3-5-2) – Cordaz; Magallan, Luperto, Golemic; Pereira, Messias, Enrique, Zanellato, Reca; Riviere, Simy. All. Cosmi.