Travolgente. D’accordo, direte voi, l’Atalanta ha battuto il Crotone che è sempre più solitario in fondo alla classifica e, dopo Bergamo, ha perso 19 volte su 25. Però la Juve si era affidata al solito Ronaldo per piegare i calabresi, il Milan a Ibra.

Quella dell’Atalanta è una vittoria più corale: segnano i difensori goleador, cioè Gosens che è sempre più sbalorditivo per il suo rendimento, Palomino che firma la prima rete personale di questo campionato e le stelle dell’attacco, un Ilicic assistman e goleador ai livelli dell’esibizione dello show di San Siro col Milan, Muriel che fa assist e gol e il piedino fatato di Miranchuk. Il sinistro, naturalmente, perché il destro serve al fantasista russo solo per scendere dal letto quando si sveglia.

di 16 Galleria fotografica Atalanta-Crotone









Unico neo della serata la distrazione di Romero, che non si intende con Freuler e lascia via libera a Simy per il momentaneo pareggio della squadra di Cosmi.

Nella sua dimensione clamorosa, la vittoria atalantina assomiglia al 6-2 dell’Inter di due mesi fa, la capolista che sarà anche il prossimo avversario dei Gaspboys, lunedì prossimo a San Siro.

Non era un giorno qualsiasi, quel 3 gennaio, perché anche allora l’Atalanta si era scatenata con un 5-1 irresistibile sul Sassuolo. Già in quella occasione senza Gomez, ci aveva pensato Zapata con una doppietta, oltre a Pessina e ai soliti, ormai immancabili Muriel e Gosens. E da quel momento, in due mesi esatti, i nerazzurri hanno portato a casa la bellezza di 8 vittorie in 11 partite, tanto è vero che la Dea resta in testa alla particolare classifica del 2021.

Poi è vero che nel secondo tempo, appena ha premuto il piede sull’acceleratore la squadra ha dilagato, con tre gol in poco più di dieci minuti e non c’è più stata partita. Ma neanche prima, per la verità. Perché il Crotone aveva pareggiato grazie a un regalo dei nostri eroi e, se contiamo un’uscita del bravo Sportiello sui piedi di Messiah, dobbiamo anche ricordare due interventi decisivi di Cordaz sul Muriel e un paio di conclusioni di Malinovskyi.

Con un’Atalanta che arrivava con grande facilità nell’area avversaria, come nei suoi momenti migliori.

La ripresa è servita per chiudere il conto e tirare la riga della grande differenza tra le due squadre e spesso si è avuta la sensazione di un buon allenamento in vista della sfida con l’Inter, proprio per la facilità con cui l’Atalanta dominava e con scambi veloci arrivava davanti a Cordaz. Il quale si è pure lamentato nel finale con Ilicic perché Josip insisteva ad attaccare anche dopo tre-quattro gol…

Comunque, sia quel che sia il valore dell’avversario, l’Atalanta dimostra di essere in grande salute e il quarto botto consecutivo è un altro colpo alle dirette concorrenti, col Milan e il Napoli in frenata.

Tra le note più felici ancora Maehle, un acquisto veramente indovinato (meriterebbe anche lui il gol): per dire, l’ex Reca contro di lui è durato solo un tempo.

E nelle ultime battute il danese si è spostato a sinistra, per agevolare l’esordio in A del diciannovenne Davide Ghislandi, terzino destro di Treviglio. Quindi ben due bergamaschi, con Mattia Caldara, in campo nel finale. Il serbatoio di Zingonia è ricco di talenti e nell’Atalanta sempre più europea e con tanti stranieri anche questo è un momento da sottolineare e da ricordare.