Più di 10.800 euro raccolti per la cooperativa YABBOQ da Edoardo Jannone

“Vinci un HM 70 regalando un sorriso” era lo slogan del contest e, a poco meno di un mese di distanza, possiamo dire che probabilmente i sorrisi regalati sono stati tanti di più. In appena venti giorni infatti la riffa creata dallo youtuber diciannovenne Edoardo Jannone ha raccolto ben 10.826 euro e la totalità di questi verranno devoluti a sostegno della cooperativa “YABBOQ” di Milano per il sostegno delle persone disabili.



In un periodo tanto atipico e difficile per tutti è bene non dimenticarsi mai di coloro che già prima del Coronavirus si trovavano in una situazione complicata e di certo una cifra di questo tipo, raccolta solo ed unicamente grazie alla bontà e alla solidarietà di coloro che hanno visto il video di Edoardo, potrà dare un aiuto non indifferente alle persone di quella comunità.

Anche se le probabilità di essere estratti come erede del gioiellino a due ruote realizzato in collaborazione con Polini erano davvero basse, in migliaia non si sono fatti scoraggiare e, forse più per la volontà di donare in modo disinteressato piuttosto che per ottenere realmente il premio, hanno dato alla causa il loro contributo, chi più e chi meno in rapporto alle proprie possibilità.