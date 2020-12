Vinci un HM 70 regalando un sorriso

“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità” recita un noto adagio fumettistico, ma in termini moderni potrebbe tranquillamente essere reso come “da un grande seguito deriva una gigantesca responsabilità” ed Edoardo Jannone, noto youtuber bergamasco da più di 550.000 iscritti, sembra averlo capito meglio di chiunque altro.

Il classe 2001 ha infatti raggiunto la notorietà grazie a video inerenti al mondo dei motori e per restituire un po’ di quanto ricevuto negli anni ha deciso di fare le cose in grande.

A seguito di una collaborazione con l’azienda Polini Motori di Alzano Lombardo, Edoardo ha modificato il suo motorino fino a farlo divenire un piccolo gioiello a due ruote, con tanto di grafiche personalizzate ed un motore top di gamma. Oltre al lato puramente tecnico, la moto ha però anche un forte valore sentimentale in quanto è stata la prima su cui il ragazzo sia mai salito in sella ed anche quella che lo ha portato ad un pubblico sempre più grande.

“È stata una moto tramite la quale ho imparato tantissimo, non solo nel mondo dei motori, ma anche nel mondo del lavoro. Mi ricordo benissimo di aver pensato che questa moto non sarebbe andata da nessuna parte e che sarebbe rimasta sempre con me” dice lui stesso nel video pubblicato sul suo canale.

La domanda che però ronzava senza sosta nella mente di Jannone era sempre la stessa: “Davvero ne vale la pena?”

Tale quesito nasce dal fatto che sotto ad ogni suo video erano a decine i commenti delle persone che non facevano altro che ricordargli quanto fosse fortunato a possedere una moto del genere e quanto chiunque al suo posto avrebbe fatto i salti di gioia se l’avesse ricevuta in dono.

Una volta termina la collaborazione il ragazzo ha quindi proposto a Polini e alla sua agenzia di creare un giveaway di beneficenza per vincere il suo HM 70.

Partecipare è molto semplice: nella descrizione del video di Edoardo (https://youtu.be/oedIo5dp9-U ) troverete un link (https://tiltify.com/@edoardo-jannone/yabboqxhm70 ) che vi rimanderà a Tiltify, un noto sito che si occupa di raccolta fondi. A quel punto chi volesse può effettuare una donazione, anche in forma anonima, partendo da un minimo di 1€ per avere la possibilità di essere estratti come vincitori del veicolo.

Il 20 dicembre, al termine del concorso, tutti i soldi raccolti saranno devoluti alla cooperativa Yabboq di Milano che si prende cura di ragazzi disabili e il vincitore sarà contattato direttamente da Edoardo che, documentando il tutto con un video, procederà a consegnargli la sua nuova moto.

“Uniti possiamo fare la differenza, sono agitatissimo, mi tremano le gambe e non vedo l’ora di vedere come possa andare tutto questo progetto al quale abbiamo dedicato tempo e denaro” dice in conclusione il 19enne, dimostrando per l’ennesima volta come dal web, oltre a contenuti trash e frivole tendenze, possano arrivare iniziative nobilissime, anche ad opera dei più giovani.

Qui il regolamento del giveaway: https://drive.google.com/file/d/1E6UH5cwgI95wKAbaKhk7sqMVWaFHFB2Y/view

https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcgxwKjfBzMHPZbVCFXKSvQHGNRvSB?projector=1