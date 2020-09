Francesco Grillo: “Informazione è potere”

Francesco Grillo, napoletano, classe 1969, economista e manager. Laureato in Economia alla LUISS Guido Carli, ha conseguito negli Stati Uniti un MBA come Fulbright Scholar alla Boston University e un Phd in Economics alla London School of Economics a Londra.

Le sue analisi sono state di recente citate da The Economist. Ha scritto articoli scientifici in riviste internazionali sui sistemi informativi aperti e sulle strategie regionali per l’innovazione. Dal bestseller internazionale “McKinsey Mind” il suo lavoro è citato come caso di successo di applicazione degli strumenti di risoluzione dei problemi tipici della consulenza strategica a questioni politiche e di trasformazione dei processi di produzione di beni pubblici.

Amministratore Delegato della Società di Consulenza Vision and Value segue progetti di strategia per Istituzioni Pubbliche (tra le quali Commissione Europea, Presidenza del Consiglio, Ministero Economia) e Multinazionali.

Nel 2019 pubblica il libro “Lezioni Cinesi” (Solferino), che è venuto a presentare a Bergamo su invito del Rotary Bergamo Sud.

Nell’intervista rilasciata al nostro giornale, l’economista affronta diversi temi tra cui: lo scoppio e la reazione al covid19 nel confronto tra Cina ed Europa, l’impatto del progresso tecnologico e il ruolo dell’informazione nell’era di internet, l’urgenza di una riflessione sul rapporto che lega democrazia, innovazione e crescita.