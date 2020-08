Ardesio, si tuffa nella piscina gonfiabile e si procura traumi a testa e spalle

Si è tuffato di testa in una piscina gonfiabile, da un’altezza spropositata per quelle che erano le dimensioni della vasca nella quale si stava immergendo. Si è procurato così traumi a testa e spalle un 23enne bergamasco, ricoverato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo.

L’incidente intorno alle 14.30 di domenica 9 agosto.

Il 23enne, che risiede a Ludrigno – frazione di Ardesio -, si è tuffato senza calcolare che le dimensioni della piscina non erano appropriate per l’esercizio e una volta entrato in acqua si è subito schiantato sul fondo della vasca.

Subito gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi: sul posto, poco dopo, sono arrivati i sanitari della Croce Rossa e della Croce Verde.

Il ragazzo è stato trasferito con l’ambulanza a Gromo, alla piazzola dell’elisoccorso, dove poi è stato caricato sul mezzo e portato all’ospedale Papa Giovanni.

Le sue condizioni, che all’inizio sembravano gravi, si sono fortunatamente rivelate meno serie: non è in pericolo di vita.