Giorgio Pasotti dedica il nuovo film a Bergamo: “Mia zia morta di Covid e caricata su mezzi militari”

“Tutti hanno perso qualcuno, io stesso ho perso una zia, morta da sola in ospedale, caricata e trasportata con i mezzi militari in un luogo di cui mio cugino non ha saputo nulla per giorni”. Lo ha detto l’attore e regista bergamasco Giorgio Pasotti presentando il suo nuovo film, ‘Abbi Fede’, da giovedì 11 giugno disponibile su RaiPlay.

Pasotti ha parlato del lockdown che ha vissuto a Roma con il cuore rivolto a Bergamo, sua città d’origine piegata dal Coronavirus. “Voglio dedicare questo film a lei e a tutti i miei conterranei che hanno affrontato questo dolore con dignità e riservatezza, senza perdersi in troppe lacrime ma arrotolandosi le maniche per andare avanti – le sue parole -. Questo mi ha molto commosso e reso fiero di essere figlio di quella terra”.