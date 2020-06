È morto a 53 anni Pau Dones, il cantante degli Jarabe de Palo

Lutto nel mondo della musica: è morto a 53 anni Pau Dones, cantante degli Jarabe de Palo.

Il frontman e fondatore del gruppo spagnolo si è arreso dopo una lunga battaglia al tumore al colon che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015.

In Italia aveva debuttato, con grande successo, nel 1996 grazie a “La Flaca”, singolo che ha subito spopolato nelle radio e fatto breccia nel pubblico italiano.

Un rapporto stretto e continuo quello con l’Italia, dove si ricordano anche diverse collaborazioni, tra le quali Nomadi, Modà, Jovanotti.

Proprio quest’ultimo, nel 2000, riscriverà in italiano il tormentone “Depende”: il brano, sia nella versione originale spagnola che in quella adattata per il nostro Paese, riscuote un grandissimo successo.

La notizia della sua morte arriva anche un po’ a sorpresa dopo che lo stesso Pau Dones, in un recente video registrato sul balcone di casa, annunciava di voler tornare presto alla musica.

La famiglia ne ha invece confermato il decesso martedì 9 giugno, ringraziando in una nota i medici e tutto il personale degli ospedale de la Vall di Hébron, Sant Joan Despì Moisès Broggi e dell’Istituto Catalano di Oncologia per il supporto e le cure prestate nei cinque anni della malattia.