Montalbano, Il signore degli Anelli o Marvel’s Runaways? La tv dell’11 maggio

Per la prima serata in tv, lunedì 11 maggio RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”. Andrà in onda l’episodio “Il campo del vasaio”: un sacco con un cadavere fatto a pezzi, nascosto da circa due mesi. E Montalbano deve anche far fronte al carattere di Mimì Augello, sempre più cupo e scontroso.

Su RaiDue alle 21.20 verrà riproposto “Stasera tutto è possibile”, il game-show condotto da Stefano De Martino. Si potrà rivedere la puntata finale dell’ultima stagione del programma, andato in onda lo scorso autunno.

Tema della serata sarà la Musica, con ospiti Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Max Giusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci.

Tanti come sempre i giochi che si avvicenderanno nel corso della puntata, tra balli, canti, mimi, fino agli ormai celebri sketch nella mitica Stanza inclinata. Con loro sul palco la mascotte del programma, il Panda “animato” dal ballerino Egon Polzone

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Si parte con il reportage dal titolo “Disorganizzazione Mondiale” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella con la collaborazione di Alessia Pelagaggi e Alessia Marzi. Un comunicato Rai spiega: “Nella gestione della crisi mondiale, innescata dalla pandemia del coronavirus, sembra che molti governi abbiano commesso errori. Report indaga sui comportamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità per capire se ha emanato linee guida chiare e inequivocabili, che mettessero i singoli stati in condizione di valutare la gravità del problema sulla base di evidenze scientifiche riconosciute. L’inchiesta mette a fuoco il sistema di finanziamento dell’Oms, dalle donazioni volontarie dei singoli stati alla sempre più crescente dipendenza dai privati, primo fra tutti Bill Gates. In un contesto in cui le case farmaceutiche esercitano forti pressioni, che garanzie ci sono che il vaccino o le cure anti-covid siano trattati come beni pubblici a disposizione della popolazione mondiale e non blindati sotto i brevetti per realizzare enormi profitti? Report ricostruirà gli errori commessi sinora e le prospettive di riforma di un’organizzazione di cui il mondo avrà sempre più bisogno, se si dimostrerà efficace e indipendente”.

Poi sarà la volta dell’inchiesta di Lucina Paternesi “La scorciatoia”. Una nota della Rai anticipa: “A breve entrerà in funzione la cosiddetta app “Immuni” scelta tra oltre trecento progetti. È stata realizzata dalla società Bending Spoons in collaborazione con il centro medico Sant’Agostino. Tra i soci di Bending Spoons risultano H14, dei tre figli di Berlusconi e Veronica Lario, StarTip, Renzo Rosso, Paolo Marzotto, Giuliana Benetton, i Dompè e il fondo asiatico Nuo Capital. Ma che cosa sappiamo di questo progetto? In realtà ancora ben poco, se non che dovrebbe sfruttare la tecnologia Bluetooth anziché il tracciamento dei contatti tramite Gps, giudicato più lesivo della privacy. Secondo i paletti fissati dall’Ue, questa app funzionerà se sarà scaricata almeno sul 60% dei telefoni dell’intera popolazione italiana. Alcuni esperti informatici sono scettici: se neanche Whatsapp è stata scaricata dal 60% degli italiani, che probabilità di successo ci sono per l’app immuni? E poi, quali dati raccoglierà e dove saranno conservati? Solo sugli smartphone dei cittadini o anche su un server centralizzato? Quanto è stata gestita in trasparenza la scelta della soluzione tecnologica migliore e come si rapporterà con la soluzione che stanno mettendo a punto Apple e Google? Come si sono mossi gli altri stati nel mondo?”.

Si continua con “Emergenza bombole di ossigeno” di Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi. Un comunicato Rai specifica: “Avere a disposizione una bombola per l’ossigenoterapia può fare la differenza tra la vita e la morte. A marzo in Lombardia le richieste di bombole d’ossigeno per l’assistenza domiciliare sono aumentate di 5 volte. Trovarne una in tempi brevi a quel punto era quasi impossibile. Come hanno affrontato questa emergenza le province più colpite dal virus e come si stanno preparando le altre regioni? Governo e governatori hanno fatto tesoro di quanto accaduto al nord? Se domani si dovessero registrare nuovi picchi di contagio, chi sarebbe pronto e chi no?”.

Infine “Chi trova un vaccino trova un amico” di Chiara De Luca. Un comunicato della Rai spiega: “È iniziata la produzione dei vaccini contro Covid-19, cinque team di scienziati e aziende sono già nella fase di sperimentazione sull’uomo. Altri studiosi invece stanno proseguendo il lavoro iniziato con il virus della Sars, il coronavirus che si diffuse nella Cina meridionale e nel sud est asiatico nel 2003. Quegli studi oggi hanno dato un contributo all’attuale ricerca del vaccino, ma perché all’epoca si dovettero fermare?”.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “Il signore degli Anelli – Il ritorno del Re”. Mentre Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, proseguono il loro viaggio verso Monte Fato per distruggere l’Anello, il resto della compagnia corre in soccorso di Rohan e Gondor, impegnati nella grande battaglia dei Campi del Pellenor. Proprio qui, a Minas Tirith, Sauron ha deciso di sferrare l’attacco finale per la conquista della Terra di Mezzo…

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Emigratis”; su La7 alle 21.15 “Schegge di paura”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Parla con lei”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici”; su Iris alle 21 “1997 – Fuga da New York”; e su Italia2 alle 21.15 “Death Race 2”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con “Marvel’s Runaways”. I Runaways hanno lasciato le loro case dovendo cavarsela, senza i loro genitori, rimanendo uniti. Ma tra loro c’è una talpa del Pride che ora è alla ricerca dei ragazzi, inoltre il padre di Chase è stato ferito e Jonah ha in mente un piano diabolico per distruggere i Runaways.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “L’altro ‘900”. La puntata è dedicata a Elio Vittorini, narratore, editor, critico letterario e grande coscienza civile nell’Italia della Resistenza e della ricostruzione. – con un programma di Isabella Donfrancesco e di Alessandra Urbani; letture Alessio Vassallo; produttore esecutivo Annalisa Proietti.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimy Mathy. Andrà in onda l’episodio intitolato “L’apprendista”: Josephine dovrà aiutare Gabriel, un futuro angelo custode e nello stesso tempo Jennifer, una giovane madre liceale che deve prendersi cura del suo bambino…

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Ultimo – L’occhio del falco” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.