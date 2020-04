Coronavirus, a Bergamo altri 56 nuovi casi: contagiati oltre quota 11mila

Quattrocentotrentacinque ricoverati in meno negli ospedali della Lombardia: continua anche venerdì 24 aprile la flessione del numero delle persone ospedalizzate, dato sicuramente positivo in una giornata che ha visto ancora oltre un migliaio di nuovi contagiati in regione (+1.091) e 166 decessi.

Durante la consueta conferenza stampa nel palazzo della Regione, è stata trasmesso un estratto dell’intervista al direttore della Terapia Intensiva del Papa Giovanni XXIII Luca Lorini: “La strada sicura è tutti in lockdown e il virus sparirà. Va però mediato con ciò che succede attorno a noi, l’aspetto economico e produttivo. La gente non può vivere perchè non ha Covid ma morire di fame. Va fatta mediazione tra scienza e pratica. Test sierologici e incremento tamponi ci aiuteranno: fino all’eventuale vaccino la terapia più sicura per guarire dal Covid è non prendere il Covid. Noi guarderemo a ciò che succede in Germania, che ha riaperto, e impareremo. In questo momento si stanno già testando vaccini su una popolazione di persone. Si vedrà percentuale di contagio tra i vaccinati rispetto a quelli non vaccinati: capiremo che funzionerà se i vaccinati avranno contagio zero”.

“Abbiamo forte preoccupazione per l’economia, bisogna pensare a una ripartenza che sarà progressiva. Bisognerà pensare e aiutare il mondo delle partite Iva: crediamo che questo sia il momento giusto per fare investimenti pubblici – ha spiegato l’assessore regionale agli Enti Locali Massimo Sertori -. Il bilancio della Regione è molto virtuoso, abbiamo capacità di indebitamento di 3 miliardi e per noi era il momento giusto per investirli. Partiremo innanzitutto dai 400 milioni per Comuni e Province perchè hanno progetti subito cantierabili, con progetti da iniziare entro il 31 ottobre. Innescherà un sistema virtuoso, a partire dal comparto edilizio. Sono soldi da spendere per tutti gli interventi, massima libertà ai sindaci che conoscono le esigenze dei territori. Il riparto nei singoli comuni fatto con una tabella già stilata dallo Stato: in base agli scaglioni vengono elargiti i contributi”.

La Regione, poi, ha affrontato il tema dello stop imposto dal Tar alla consegna a domicilio: “Abbiamo fatto ricorso, i servizi essenziali sono stati garantiti da qualcuno ed è per questo che sta funzionando il lockdown – ha precisato Sertori -. Non dimentichiamoci che oltre al lavoro straordinario di medici e infermieri in prima linea, la popolazione per la stragrande maggioranza ha avuto uno straordinario senso civico stando in casa. Ma lo hanno potuto fare grazie al lavoro di chi si è attrezzato subito per poter svolgere le proprie attività in sicurezza”.

I dati di venerdì 24 maggio

– i casi positivi sono: 710256 (+1.091)

ieri: 70.165 (+1.073)

l’altro ieri: 69.092 (1.161)

– i decessi: 13.106 (+166)

ieri: 12.940 (+200)

l’altro ieri: 12.740 (+161)

– in terapia intensiva: 756 (-34)

ieri: 790 (-27)

l’altro ieri: 817 (-34)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.791 (-401)

ieri: 9.192 (-500)

l’altro ieri: 9.692 (-113)

– i tamponi effettuati: 314.298 (+11.583)

ieri: 302.715 (+12.016)

l’altro ieri: 290.699 (+13.502)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

Bergamo: 11.002 (+56)

ieri: 10.946 (+98)

l’altro ieri: 10.848 (+60)

Brescia: 12.475 (+167)

ieri: 12.308 (+130)

l’altro ieri: 12.178 (+100)

Como: 2.871 (+107)

ieri: 2.764 (+83)

l’altro ieri: 2.681 (+89)

Cremona: 5.867 (+60)

ieri: 5.807 (+101)

l’altro ieri: 5.706 (+65)

Lecco: 2.149 (+17)

ieri: 2.132 (+23)

l’altro ieri: 2.109 (+16)

Lodi: 2.836 (+3)

ieri: 2.833 (+46)

l’altro ieri: 2.787 (+36)

Monza: 4.372 (+55)

ieri: 4.317 (+64)

l’altro ieri: 4.253 (+42)

Milano: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano città

ieri: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano città

l’altro ieri: 17.000 (+480)

Mantova: 3.057 (+35)

ieri: 3.022 (+45)

l’altro ieri: 2.977 (+44)

Pavia: 3.991 (+117)

ieri: 3.874 (+76)

l’altro ieri: 3.798 (+93)

Sondrio: 1.088 (+32)

ieri: 1.056 (+44)

l’altro ieri: 1.012 (+46)

Varese: 2.376 (+36)

ieri: 2.340 (+38)

l’altro ieri: 2.302 (+51)

e 1483 in corso di verifica.

I casi comune per comune in provincia di Bergamo

BERGAMO 1396

SERIATE 261

DALMINE 255

TREVIGLIO 252

ALBINO 231

NEMBRO 223

ALZANO LOMBARDO 192

ROMANO DI LOMBARDIA 171

ZOGNO 141

CLUSONE 136

STEZZANO 134

CARAVAGGIO 130

TREVIOLO 127

OSIO SOTTO 124

PONTE SAN PIETRO 118

MARTINENGO 113

TORRE BOLDONE 113

CASTELLI CALEPIO 98

CALUSCO D’ADDA 93

SCANZOROSCIATE 88

VILLA DI SERIO 87

TRESCORE BALNEARIO 87

URGNANO 84

GAZZANIGA 84

CAPRIATE SAN GERVASIO 83

GRUMELLO DEL MONTE 81

BREMBATE DI SOPRA 80

MOZZO 79

VERDELLO 77

ZANICA 77

VILLA D’ALME’ 75

COLOGNO AL SERIO 74

BONATE SOPRA 74

GRASSOBBIO 74

COSTA VOLPINO 73

AZZANO SAN PAOLO 71

CURNO 69

VERDELLINO 69

PONTERANICA 68

ALBANO SANT’ALESSANDRO 67

PALADINA 66

GORLE 65

SORISOLE 65

SAN PELLEGRINO TERME 65

SAN GIOVANNI BIANCO 64

PALOSCO 63

VERTOVA 63

CIVIDATE AL PIANO 62

TERNO D’ISOLA 61

ROVETTA 61

PRADALUNGA 60

CASTIONE DELLA PRESOLANA 60

MAPELLO 59

BREMBATE 59

ALME’ 57

RANICA 57

BOLGARE 56

PEDRENGO 56

CALVENZANO 55

SAN PAOLO D’ARGON 55

LOVERE 55

SOVERE 54

GANDINO 53

ALMENNO SAN SALVATORE 53

CHIUDUNO 52

ARCENE 52

VILLONGO 50

SPIRANO 50

LEFFE 50

VALBREMBO 50

CALCINATE 49

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 49

PRESEZZO 48

CISANO BERGAMASCO 48

CASNIGO 47

TELGATE 47

VILLA D’ADDA 46

GORLAGO 46

BRUSAPORTO 46

SARNICO 45

CASAZZA 44

BOLTIERE 44

BAGNATICA 44

BRIGNANO GERA D’ADDA 44

OSIO SOPRA 44

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 43

CISERANO 42

FIORANO AL SERIO 42

BONATE SOTTO 42

VAL BREMBILLA 42

ROGNO 40

COVO 40

CENE 40

PONTIROLO NUOVO 40

BOTTANUCO 40

FARA GERA D’ADDA 39

CALCIO 38

CANONICA D’ADDA 36

GHISALBA 34

PARRE 34

BARIANO 34

MADONE 34

CARVICO 33

CAPRINO BERGAMASCO 33

ENDINE GAIANO 33

ARDESIO 33

SEDRINA 32

CASTEL ROZZONE 31

LALLIO 30

CASIRATE D’ADDA 30

SUISIO 30

VILLA D’OGNA 29

MONTELLO 29

MISANO DI GERA D’ADDA 29

CAROBBIO DEGLI ANGELI 29

COMUN NUOVO 28

LEVATE 28

FORNOVO SAN GIOVANNI 28

GORNO 28

FONTANELLA 27

PONTIDA 27

CHIGNOLO D’ISOLA 27

FILAGO 27

PREDORE 26

SERINA 26

PONTE NOSSA 26

GROMO 26

FORESTO SPARSO 25

MORNICO AL SERIO 25

LURANO 25

PALAZZAGO 25

PIARIO 25

ZANDOBBIO 24

TAVERNOLA BERGAMASCA 24

MORENGO 24

MOZZANICA 23

SANT’OMOBONO TERME 23

COSTA DI MEZZATE 22

CENATE SOTTO 21

COLZATE 21

BERBENNO 21

RANZANICO 20

CENATE SOPRA 20

CREDARO 20

AMBIVERE 19

CORTENUOVA 19

PIAZZA BREMBANA 18

SONGAVAZZO 18

GANDOSSO 18

BARZANA 18

VALBONDIONE 17

CAZZANO SANT’ANDREA 17

SOLTO COLLINA 17

SELVINO 17

BERZO SAN FERMO 16

CAPIZZONE 16

POGNANO 16

ORIO AL SERIO 16

CERETE 16

PIANICO 16

PEIA 15

TORRE DE’ ROVERI 15

PREMOLO 15

PUMENENGO 15

COLERE 15

MEDOLAGO 14

SOLZA 14

ANTEGNATE 13

OLTRE IL COLLE 13

ONORE 13

VIGANO SAN MARTINO 12

ARZAGO D’ADDA 12

CASTRO 12

CAVERNAGO 12

TORRE DE’ BUSI 12

DOSSENA 12

COSTA SERINA 12

CORNA IMAGNA 12

ENTRATICO 12

PAGAZZANO 12

ADRARA SAN MARTINO 12

FINO DEL MONTE 12

STROZZA 11

LOCATELLO 11

TORRE PALLAVICINA 11

VILMINORE DI SCALVE 11

UBIALE CLANEZZO 11

SPINONE AL LAGO 10

VIGOLO 10

BORGO DI TERZO 10

GANDELLINO 10

RIVA DI SOLTO 10

LENNA 9

GAVERINA TERME 9

BRACCA 9

SANTA BRIGIDA 9

SCHILPARIO 9

GRONE 8

LUZZANA 8

TALEGGIO 8

ROTA D’IMAGNA 8

OLMO AL BREMBO 8

FARA OLIVANA CON SOLA 8

MONASTEROLO DEL CASTELLO 7

ONETA 7

VALGOGLIO 6

VIADANICA 6

ALGUA 6

AVIATICO 6

BIANZANO 6

BOSSICO 6

FONTENO 6

RONCOLA 6

CAMERATA CORNELLO 6

COSTA VALLE IMAGNA 5

PIAZZATORRE 5

BARBATA 4

BEDULITA 4

CUSIO 4

BRANZI 4