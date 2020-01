Treviglio, il Comune: “Bilancio in salute, saldo finale di oltre 4,5 milioni”

“I conti del Comune di Treviglio continuano a dare segnali positivi”. L’amministrazione guidata dal sindaco Juri Imeri (Lega) fa sapere che “al 31 dicembre 2019 l’esercizio si è chiuso con un saldo finale di oltre 4.500.000 euro, con un dato significativo: da aprile 2018 e per tutto il 2019 non è mai stato fatto ricorso all’anticipazione di cassa, con risparmi economici (nessuna spesa bancaria) e evidenti benefici nella gestione dei capitoli di bilancio dell’ente”.

Il 2019 ha anche segnato “dati positivi sugli incassi dei principali tributi, confermando la qualità delle previsioni di bilancio, l’efficienza degli uffici, l’efficacia delle comunicazioni e la “fedeltà contributiva dei trevigliesi”. Al 31 dicembre 2019 risultano infatti le seguenti percentuali di incasso: Tari 86,4% (il tasso di riscossione 2018 al 31 dicembre era del 85,3%); Imu 99,2%; Tasi 97.83%. A questi dati positivi si aggiunga il fatto che stanno arrivando ‘code di gettito’ e pertanto il dato è destinato ad aumentare e a diventare ancora migliore, fermo restando le azioni di recupero che l’amministrazione attiverà”.

Tra le note positive anche i tempi medi di pagamento: “nel quarto trimestre dell’anno il Comune di Treviglio ha pagato i fornitori con 12 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con un dato annuale che dovrebbe attestarsi a circa -6 giorni” spiega l’amministrazione.

“Siamo molto soddisfatti di questi numeri che sottolineano un ottimo stato di salute per il bilancio della città – commentano il sindaco Imeri e l’Assessore al Bilancio Sabrina Vailati — Aumentare la cassa, migliorare i tempi di pagamento, ridurre l’indebitamento, continuare a fare investimenti e a erogare servizi è un mix che poche amministrazioni stanno riuscendo a ottenere. Non dimentichiamoci peraltro che tutto questo si è verificato nell’anno in cui abbiamo avuto anche l’emergenza maltempo, che ci ha visti impegnati significativamente sul fronte economico: la capacità di gestire quell’emergenza, sotto ogni aspetto, ben sottolinea la buona amministrazione della città e il prezioso lavoro dei dipendenti. Gli ottimi dati del 2019 sono frutto del lavoro di squadra tra parte politica e uffici comunali, ben coordinati dal dottor Pecoroni e dallo staff della Direzione Finanziaria: la verifica costante dei conti, il potenziamento dei controlli, i solleciti puntuali, le modifiche ai regolamenti, le informazioni costanti, il confronto trimestrale tra giunta e responsabili e il senso civico dei cittadini sono alla base di questi risultati. Sarà difficile migliorarli, ma lavoriamo per farlo”.