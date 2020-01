Via libera alla circolazione dei monopattini elettrici

Nella Manovra 2020, pubblicata il 1° gennaio sulla Gazzetta Ufficiale, il via libera: i monopattini elettrici possono circolare. Gli hoverboard sono stati infatti equiparati alle biciclette.

Nei mesi scorsi, il settore era stato regolato dal decreto dell’ex-ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Guido Toninelli, il quale stabiliva che la regolamentazione di questi mezzi nel contesto del territorio urbano spettava ai singoli comuni, previo periodo di sperimentazione. Sperimentazione già avviata in alcune città come Milano che, dopo una falsa partenza, ha dato il via definitivo ai primi del mese scorso, posizionando 210 cartelli segnaletici tra città e cintura esterna.

La circolazione di questi mezzi sarà regolata dal codice della strada prevedendo una serie di regole, tra le quali il divieto di circolare sui marciapiedi.

Rigide anche le caratteristiche tecniche dei nuovi mezzi: dovranno essere omologati, non potranno avere una potenza massima superiore a 500 Watt e non superare i 20 km/h, oltre che essere dotati di luci anteriori e posteriori.