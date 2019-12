La Camera penale di Bergamo intitolata al compianto avvocato Bruni

Ci sono i decani, i giovani, i colleghi di sempre, gli allievi storici e gli amici delle altre sezioni. Ma soprattutto c’è la figlia Barbara, silenziosa, il cui sguardo ci dice tutto. Gli avvocati di Bergamo rendono omaggio all’ex collega Roberto Bruni, scomparso lo scorso 10 settembre, intitolandogli la sezione della Camera penale. Bruni, sindaco di Bergamo dal 2004 al 2009, aveva 70 anni.

“L’atmosfera è leggera, come se Roberto fosse qui con noi – si legge in un post su Facebook -. Riderebbe degli aneddoti, si ritrarrebbe, timido, nel sentire parlare di tutti i suoi traguardi, nel sentirsi definire un esempio, un maestro. È palpabile la voglia di ciascuno di noi di alzarsi e di dire ancora qualcosa, di aggiungere un ricordo, di non far finire questo tributo, ma il pudore ci trattiene. È stato detto tutto quello che era giusto dire e sfoghiamo in quell’applauso per acclamazione, con cui approviamo l’intitolazione della nostra sezione, tutte le parole non dette. Abbiamo una targa, un piccolo segno per celebrare il momento, per chiudere la cerimonia. Barbara sale sul palco dove la accoglie tutto il direttivo, ci ringrazia e commossa ci dice: ‘Non sono io a dover parlare del mio papà, vi ringrazio’. C’è tutta lei in questa frase, e c’è anche tutto Roberto”.