Notte alcolica e interventi del 118 per 6 giovanissimi, soprattutto ragazze

Ma cosa è successo ai ragazzi e soprattutto alle ragazze nella notte tra lunedì e martedì? Il 118 è stato allertato per tre interventi simili: nessun incidente, nessun ferito, nessun malore. No, sei giovanissimi con problemi legati al troppo alcol.

Addirittura tre di loro, tre ragazze ventenni, in quel di Spinone al lago hanno dovuto ricorrere ai sanitari per intossicazione etilica: due sono state portate in ospedale ad Alzano lombardo e al Bolognini di Seriate intorno alle 2.30.

Poco prima, all’1.45 ad Antegnate, identica chiamata per un adolescente appena sedicenne che è stato ricoverato all’ospedale di Treviglio in codice giallo: aveva bevuto troppo.

E alle 3.30 a Zanica altro intervento, l’ultimo della strana nottata, per altre due giovanissime donne di 18 e 20 anni, una delle quali è stata portata al Papa Giovanni di Bergamo.